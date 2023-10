Eibetex: Silvan/Hitz erhöhen Druck gegen Schließung mittels Petition

St. Pölten (OTS) - „Wir wollen aus der drohenden Schließung von Eibetex kein politisches Kleingeld machen, sondern die Schließung abwenden. Es kann nicht sein, dass die schwarz-blaue Koalition auf Landesebene immer auf die Schwächsten und Ärmsten losgeht“ so Abg. zum Nationalrat Rudolf Silvan und Andreas Hitz, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Der Abgeordnete erhöht nun mittels einer ins Leben gerufenen Petition an Bundesminister Mag. Dr. Martin Kocher bzw. an Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz den Druck auf die zuständigen Politiker. Diese müssten, so die beiden, umgehend auf AMS NÖ Chefin Kern einwirken und das wertvolle Beschäftigungsprojekt am Leben halten.

Bereits gestern verurteilten Silvan und Hitz die vom AMS angekündigte Schließung des Projektes Eibetex in Waidhofen an der Thaya scharf. Die mit März angekündigte Schließung, die für 47 Langzeitarbeitslose, begünstigte Behinderte sowie Menschen mit mehrfachen Einschränkungen den Verlust des Arbeitsplatzes bedeuten würde, ist laut Silvan und Hitz ein Armutszeugnis für Niederösterreich. Bereits gestern haben die beiden einen möglichen notwendigen Rücktritt von AMS Chefin Kern in den Raum gestellt. Neben einer parlamentarischen Anfrage die Silvan an Arbeitsminister Kocher zusätzlich einbringen will, hat auch der ehemalige SPÖ NÖ Chef Franz Schnabl seinen Einsatz für den Erhalt von Eibetex klar und deutlich dargelegt. Schnabl wird ebenfalls eine Anfrage im Landtag an Landesrätin Rosenkranz einbringen.

Die Petition von Silvan kann hier unterschrieben werden:

https://www.openpetition.eu/petition/online/ams-projekt-eibetex-muss-bleiben

