Neu: „Des klane 48er Heftl“ – Mülltrenninfo auf Wienerisch

Wien (OTS) - „Des klane 48er Heftl – Do steht, wo was eineghead.“ Die neue faltbare Pocket-Trenninfo der 48er gibt´s ab sofort nicht nur in 17 Sprachen, sondern auch auf Wienerisch. Informativ, kompakt, mit Witz und Augenzwinkern getextet, ist es der kleinste Baustein im Informationsangebot der 48er zur richtigen Mülltrennung. Zusammengefaltet gerade einmal so groß wie eine Bankomatkarte, finden sich die wichtigsten Informationen zu allen Fraktionen der Altstoffsammlung inklusive Restmüll (Weiß- und Buntglas, Gelbe Tonne, Altpapier, Biotonne und Restmüll) – übersichtlich und leicht verständlich dargestellt. Die Adressen aller Wiener Mistplätze sind angeführt, ein Hinweis auf die 48er-Tandler-Box und zum 48er-Tandler motiviert zur aktiven Abfallvermeidung.

Voi guad Oida – für uns und unsere Umwelt

Die 48er sorgt mit ihren witzigen Sprüchen und Wortwitzen seit Jahren für große Aufmerksamkeit. Die Pocket-Trenninfo stellt mit der wienerischen Version die logische Fortsetzung dieser Marketingstrategie dar. „Mit Humor geht vieles leichter, auch die richtige Mülltrennung. Darauf setzen die 48er immer wieder nicht nur mit ihren witzigen Sprüchen auf Mistkübeln und Fahrzeugen, sondern jetzt auch mit der neuen Mini-Trenninfo auf Wienerisch,“ freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Ziel des Informationsangebots ist es, der Bevölkerung das richtige Mülltrennen nahe zu bringen und sie zum Mitmachen zu motivieren – nicht zuletzt als Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz.

Zum Downloaden für alle

„Des klane 48er Heftl“ steht in allen 18 Sprachen zum Download auf der 48er-Homepage unter https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/ zur Verfügung – inklusive Faltanleitung zum zuhause Ausdrucken. „Wennst di dann amoi auskennst, gheards ins Oidpapia.“

Small-Medium-Large: Breites Informationsangebot zur Mülltrennung

Für jeden Anspruch passend gestaltet – überblicksmäßig oder detailliert – ist das Informationsangebot der 48er. Einen groben Überblick erhalten Interessierte mit der neuen Pocket-Trenninfo, detaillierter wird´s dann mit den ebenfalls neu aufgelegten Foldern zur richtigen Mülltrennung und den Postern für Müllräume. Bis ins kleinste Detail geht schließlich das Mist-ABC bzw. der Wien-Bot. Alles ist einfach und niederschwellig ab- und aufrufbar unter https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/ oder https://shorturl.at/dlw35.

