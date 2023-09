Silvan/Hitz: „Schließung von Eibetex ist ein Armutszeugnis für Niederösterreich!“

Offensichtlich überforderte AMS Chefin Kern muss Entscheidung sofort zurücknehmen oder zurücktreten

St. Pölten (OTS) - Das AMS NÖ teilte mit, dass das erfolgreiche Projekt Eibetex in Waidhofen an der Thaya mit Ende März geschlossen werden soll. Abgeordneter zum Nationalrat Rudolf Silvan und Andreas Hitz, Vorsitzender der Fraktion der Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) im Bezirk Waidhofen sind fassungslos: „Diese Entscheidung ist gelinde gesagt äußerst kurzsichtig und zeigt eindeutig, dass Schwarz-Blau nun auch im AMS Niederösterreich angekommen ist!“ Um zu erfahren wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist wird Silvan eine parlamentarische Anfrage an Arbeitsminister Mag. Dr. Martin Kocher stellen, Landtagsabgeordneter Franz Schnabl wird eine Anfrage an die zuständige FPÖ Landesrätin Mag. Barbara Rosenkranz stellen.

47 Menschen, darunter Langzeitarbeitslose und begünstigte Behinderte sowie Menschen mit mehrfachen Einschränkungen erhalten derzeit in der Einrichtung in Waidhofen an der Thaya eine Unterstützung beim Ein-und Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Dabei konnten die Beschäftigten in Dienstleistungen wie Gartenpflege, Bügelservice, Instandhaltungsarbeiten, Holzarbeiten, Upcycling oder in einem Second-Hand-Shop im Erwerbsleben Fuß fassen. Mit Ende März wird diesen Menschen jegliche Chance genommen, sind sich Silvan und Hitz einig.

Während SPÖ NÖ Chef Sven Hergovich in seiner Zeit als Chef des AMS Niederösterreich bahnbrechende Projekte wie das Beschäftigungsprojekt Marienthal oder das Klimaausbildungszentrum in Siegmundsherberg initiiert und Projekte wie jenes in Waidhofen gefördert und ausgebaut hat, setzt die nunmehrige AMS NÖ Chefin und ehemalige ÖVP Bundesrätin Sandra Kern nun offensichtlich die Wünsche der schwarz-blauen Koalition im AMS Niederösterreich um. Silvan und Hitz sind sich einig: „Die Schließung von Eibetex ist ein Armutszeugnis für Niederösterreich und ein schwerer Schlag für den Bezirk Waidhofen an der Thaya. Wir fordern die sofortige Rücknahme dieser Entscheidung, ansonsten ist die offensichtlich überforderte Sandra Kern rücktrittsreif!“

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Hinterberger

Parlamentarischer Mitarbeiter v.

Rudolf Silvan

Abgeordneter zum Nationalrat

1017 Wien, Österreich

Mobil +43 676 754 10 99

stefan.hinterberger @ parlament.gv.at