Wiener SPÖ-Bildung – Martina Canori-Buchhart ist neue Bildungssekretärin

Martina Canori-Buchhart wurde bei der Landesbildungskonferenz einstimmig zur neuen Bildungssekretärin gewählt. Gemeinderat Marcus Schober übergibt nach 16 Jahren im Amt die Funktion.

Wien (OTS/SPW) - Mit dem 2. Oktober hat das Bildungsreferat der SPÖ Wien mit Martina Canori-Buchhart eine neue Sekretärin „Das Vertrauen des Wiener Bildungsausschusses ehrt mich“, bedankt sich die neue Sekretärin. „Politische Bildung ist ein zentraler Beitrag jeder Partei in Wien zu unserer Demokratie. Zugang zu ihr darf keine Frage des Alters, der Herkunft, des Geschlechts oder der finanziellen Mittel sein. Gerade als Sozialdemokrat*innen ist es unsere Kernaufgabe, politische Bildung zu den Mitmenschen zu tragen, die vom politischen System sonst vergessen werden“, so Canori-Buchhart. „In den letzten Jahren hat das Bildungsreferat der SPÖ Wien unter Marcus Schober große Modernisierungsschritte gemacht. Wir sind digitaler in unseren Angeboten, moderner in unseren pädagogischen Konzepten und breiter in unseren Themen geworden. Dafür bin ich und alle in unserem Team ihm sehr dankbar. Es wird jetzt meine Aufgabe sein, die politische Bildung in der SPÖ Wien weiblicher zu machen. Der Kampf um Gleichberechtigung ist ein zentrales Thema des nächsten Jahrzehnts. Mein Ziel ist es, den Blick auf diese systemischen Probleme innerhalb der Gesellschaft zu schärfen,“ fordert Canori-Buchhart. Martina Canori-Buchhart ist die erste weibliche Bildungssekretärin der SPÖ Wien.

„Ich wünsche meiner Nachfolgerin alles Gute und bedanke mich bei meinem Team für 16 sehr dynamische wie erfüllende Jahre“, so Marcus Schober, Vorgänger von Canori-Buchhart als Bildungssekretär der SPÖ Wien. „Mir war es immer wichtig, politische Bildung mit modernen Konzepten des lebenslangen Lernens zu verbinden. Wer Menschen für politische Arbeit und Bildung begeistern will, muss ihnen direkte Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Zusammen mit meiner Kollegin Martina Canori-Buchhart ist mir das gut gelungen. Nach 16 Jahren ist es jetzt Zeit, das Ruder zu übergeben. Ich freue mich auf neue Aufgaben und vor allem darauf, mit meiner Tochter die Schulzeit zu erleben.“ Marcus Schober war Bildungssekretär der SPÖ Wien von 2007 bis 2023. Davor war er zwei Jahre leitender Mitarbeiter von Michael Ludwig innerhalb der Wiener SPÖ-Bildung, dem er als Bildungssekretär nachfolgte. In seiner Zeit als Bildungssekretär war er aktiv für die Neuausrichtung der Wiener SPÖ-Bildung verantwortlich. Darunter fiel auch 2016 die Gründung und der Aufbau der Wiener Bildungsakademie. Seit 2015 ist er Abgeordneter im Wiener Gemeinderat. Sein Mandat sowie seine ehrenamtlichen Funktionen innerhalb der SPÖ Wien behält Marcus Schober.

SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der 2007 das Amt an Marcus Schober übergab, verabschiedet den scheidenden Bildungssekretär: „Das Bildungsreferat der SPÖ Wien steht repräsentativ für den hohen Stellenwert, den das Thema Bildung innerhalb unserer Partei einnimmt. Wir wissen, dass Bildung immer noch sehr oft weitervererbt wird. Der freie Zugang zu qualitätsvoller Bildung für alle Menschen ist ein bedeutender Baustein für mehr Chancengerechtigkeit und für ein gutes und selbstbestimmtes Leben und leistet einen wichtigen Beitrag für eine funktionierende Demokratie. Mit viel Elan und Mut zu Neuem hat Marcus Schober diesen Grundsatz in seiner Funktion als Bildungssekretär in den letzten 16 Jahren weiter vorangetrieben. Ich danke ihm dafür und wünsche ihm für alle kommenden Aufgaben alles Gute!“ Gratulationen richtet der Bürgermeister an Martina Canori-Buchhart: „Ich freue mich, dass mit Martina Canori-Buchhart erstmals eine Frau als Wiener Bildungssekretärin bestellt wurde. Ich gratuliere ihr herzlich und freue mich auf gute Zusammenarbeit.“

„Ich wünsche unserer neu gewählten Bildungssekretärin Martina Canori-Buchhart alles Gute für ihre neuen Aufgaben!“, gratuliert Ernst Woller, Bildungsvorsitzender der SPÖ Wien. „Martina Canori-Buchhart und ich sind schon lange gemeinsam in der Wiener SPÖ-Bildung tätig, weshalb ich vollstes Vertrauen in ihre Arbeit habe. Als erste weibliche Bildungssekretärin könnte ich mir keine bessere Kandidatin vorstellen als sie“, so Woller. „Ein besonderer Dank geht an unseren langjährigen Bildungssekretär Marcus Schober, der nach 16 Jahren entschieden hat, sich beruflich umzuorientieren. Politisch bleibt er uns sowohl in der Wiener SPÖ-Bildung als auch im Gemeinderat erhalten. Auch wenn lebenslanges Lernen eine unserer Grundideen ist, werden uns seine Kreativität, seine Energie und sein Ehrgeiz sehr fehlen. Ich wünsche ihm auf seinem beruflichen und politischen Weg alles Gute und bin mir sicher, dass wir weiterhin in der ehrenamtlichen Bildungsorganisation auf ihn zählen können.

Mit 2. Oktober übergibt Gemeinderat Marcus Schober auch seine Funktion als Direktor der Wiener Bildungsakademie an den aktuellen Büroleiter und Finanzchef Cappar Hajo. „Ich danke Marcus Schober für sieben Jahre als Chef und die Möglichkeit, unser großartiges Team aufzubauen. Der aktuelle Vertrauensverlust in die Politik und die Demokratie zeigt, dass der Bedarf an seriöser politischer Bildung weiter hoch ist. Zusammen mit dem Team der Wiener Bildungsakademie freue ich mich auf diese neue Herausforderung,“ so Cappar Hajo. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien, Wiener Bildung

Tel.: 01/ 534 27 716