Jugendsportanlage Währinger Park modernisiert

Jugendsportanlage zum 100-Jahr-Jubiläum des Währinger Parks modernisiert und beim großen Parkfest mit zahlreichen Sport- und Bewegungsaktivitäten eingeweiht

Wien (OTS) - Unter dem Motto „alles zukunftsfit“ wurde durch Sport Wien im letzten halben Jahr die Jugendsportanlage der Stadt Wien im 18. Bezirk, entlang der Gymnasiumstraße und eingebettet in eine üppige Bepflanzung des Währinger Parks, mit einer Fläche von rund 4.300 m2 modernisiert. Die Sportstätte im Währinger Park ist ein wichtiger Bewegungsraum für angrenzende Schulen und Kindergärten und bietet zahlreichen portvereinen Platz für Trainingseinheiten und Kurse.



Aufgrund der starken Nutzung und der Witterung war eine Generalsanierung der Laufbahn und der Weitsprunganlage notwendig geworden. Zudem wird der Skatepark noch im Oktober mit einem neuen energiesparenden Flutlicht ausgestattet, um auch nach Einbruch der Dunkelheit für die große Skater-Community nutzbar zu sein.



Großes Angebot für Wienerinnen und Wiener

„Mit den modernisierten Leichtathletikanlagen bieten wir den umliegenden Bildungseinrichtungen zusätzliche Sportmöglichkeiten. Für uns als Sport Wien geht es vor allem darum, ein niederschwelliges Sportangebot der Wiener Bevölkerung anzubieten und dadurch Kinder und Jugendliche zu Freude an der Bewegung zu animieren. Mit solchen Anlagen werden wir das auch schaffen“, erläutert Anatol Richter, Abteilungsleiter von Sport Wien.



Bezirksvorsteherin Silvia Nossek: „Der Währinger Park bietet seit 100 Jahren eine besondere Vielfalt an Sport- und Freizeitmöglichkeiten – und der Bezirk investiert einiges, um dieses Angebot zu erhalten und auszubauen. Die Jugendsportanlage wird von Schulen aus Währing und Döbling intensiv genutzt. Ich freue mich sehr, dass die Anlage nun modernisiert ist und außerdem die Skater ihre lang ersehnte Flutlichtanlage bekommen.“



Garderobengebäude, Kinderspielplatz und viele Möglichkeiten für Ballsportarten runden das Angebot der Jugendsportanlage ab. Die zahlreichen angrenzenden Bäume, die nun mittels eines modernen Systems bewässert werden, spenden an heißen Tagen Schatten und sorgen für natürliche Abkühlung.



Im Rahmen des großen Festes zum 100-Jahr-Jubiläum des Währinger Parks am 29. September wurde die modernisierte Anlage gleich ausgiebig getestet – mit einem großen sportlichen Angebot, von Volleyball über Yoga bis zum Sackhüpfen. Da war für alle Sport- und Bewegungsbegeisterten etwas dabei – ganz im Sinne der Idee einer Jugendsportanlage!



Ausstellung im Amtshaus Währing

Der Währinger Park wurde im Oktober 1923 eröffnet und dient seitdem als wichtiges Erholungsgebiet für die Bevölkerung. Eine Ausstellung im Amtshaus Währing lässt erleben, wie vielfältig der Park im Lauf seiner Geschichte genutzt wurde und was es dort heute alles zu entdecken gibt. Die Ausstellung „100 Jahre Währinger Park“ wird am 12. Oktober eröffnet. Danach kann sie ab 13. Oktober bis 12. Jänner zu den Öffnungszeiten des Amtshauses besucht werden.



Fotos von der Eröffnung können auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.

