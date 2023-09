Neue Videoserie „Wissenschaft erklärt“ – Martin Moder macht Hypercholesterinämie verständlich

immerhin sind 15 Prozent der österreichischen Bevölkerung von zu hohen Cholesterinwerten betroffen. Und vier von zehn Todesfälle gehen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück, deren wichtigster Risikofaktor eben jene Hypercholesterinämie ist. Was lag also näher, als die Zusammenhänge zu erklären und vielversprechende Therapien so darzustellen, dass sie jede/r versteht.

Martin Moder, Molekularbiologe und Science-Busters-Star

