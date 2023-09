Nehammer-Skandalvideo – SPÖ-Breiteneder: „ÖVP steht Wasser bis zum Hals – Nehammer als Kanzler untragbar“

Stockers letztklassige Verschwörungstheorien zeigen Verzweiflung der türkisen Truppe – Schweigen der ÖVP-Granden zu Nehammer-Skandalvideo spricht Bände

Wien (OTS/SK) - Mit scharfer Kritik an ÖVP-Kanzler Nehammer und ÖVP-Generalsekretär Stocker reagiert heute, Freitag, SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Sandra Breiteneder. „Die niederträchtigen Aussagen von Kanzler Nehammer im mittlerweile berüchtigten Skandal-Video schockieren die Bevölkerung und haben eine Welle der Empörung ausgelöst. Es ist unerträglich, wie Nehammer armutsbetroffene Familien verhöhnt, sich – wie er sagt – ‚im Hintergrund‘ für niedrigere Löhne einsetzt und die Sozialpartner attackiert. Dass Nehammer gestern in einem weiteren Video seine respektlosen Aussagen sogar noch bekräftigt hat, ist ein weiterer Schlag ins Gesicht jener, die sich aufgrund des Versagens der türkis-grünen Regierung das Leben nicht mehr leisten können“, so Breiteneder, die betont: „Das Schweigen der ÖVP-Landeshauptleute von Niederösterreich bis Vorarlberg, die mit ihrer unsozialen Bundespartei längst nichts mehr zu tun haben wollen, spricht Bände.“ Für die SPÖ-Bundesgeschäftsführerin ist klar: „Nehammer ist als Kanzler untragbar. Ein besseres und gerechteres Österreich gibt es nur mit der SPÖ!“ ****

„Der ÖVP steht das Wasser bis zum Hals“, sagt Breiteneder über die Unwahrheiten, die Stocker heute in seiner Pressekonferenz verbreitet hat. „Das Video von ÖVP-Kanzler Nehammer wurde bei einer ÖVP-Veranstaltung mit handverlesenem Publikum aufgenommen. Die ÖVP ist intern offenbar so zerrissen, dass kompromittierende Videos angefertigt und pünktlich zum Start der türkisen Herbstkampagne an die Öffentlichkeit gespielt werden. Statt sich zu genieren und sich bei der Bevölkerung für die unerträglichen Aussagen zu entschuldigen, schlägt Stocker wie wild um sich und patzt andere Parteien an – die letztklassigen Verschwörungstheorien zeigen die Verzweiflung der türkisen Truppe“, so Breiteneder gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/bj

