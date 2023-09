Wiener Landeszielsteuerung: Ausbau der Primärversorgungseinheiten schreitet voran

Wien (OTS) - Am Freitag, den 29.09.2023, tagte die 41. Sitzung der Landeszielsteuerungskommission (LZK) in Wien. In diesem Gremium werden gemeinschaftlich mit Vertreter*innen der Stadt Wien, der Krankenversicherung (ÖGK, SVS, BVAEB und KFA) und des Bundes zukünftige Projekte für die Gesundheitsversorgung der Wiener Bevölkerung beschlossen.

Unter anderem wurde in der 41. LZK berichtet, dass die nächsten Primärversorgungseinheiten (PVE) mit Oktober 2023 in den Bezirken 12 und 15 in Wien eröffnen. Eine Neuerung in der Primärversorgung stellen die Kinder-PVE und Kinderzentren (KIZ) dar. Das erste Kinder-PVE und das erste KIZ wurde bereits mit 1.7.2023 eröffnet. Die Mitfinanzierung seitens der Stadt Wien ist ab diesem Zeitpunkt sichergestellt. In Summe wird es mit den bereits bestehenden zwei KIZ-Piloten damit in Wien bis zu 11 Kindergesundheitszentren bzw. Kinder-PVE geben. „Ab 2024 ist geplant, dass die Wochenend- und Feiertagsversorgung im kinder- und jugendmedizinischen Bereich ebenfalls durch diese Strukturen übernommen wird.“ , erläutert Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nach der Sitzung.



Das Diabeteszentrum Wienerberg verzeichnet bereits erste Erfolge

Von März bis August 2023 wurden im Diabeteszentrum Wienerberg insgesamt rd. 1.800 Menschen mit Diabetes mellitus betreut. Mit einer psychologischen Beratung ist das multiprofessionelle Team nun komplett. Aufgrund des großen Bedarfs wurden die ärztlichen Personalressourcen bereits aufgestockt. Schon in den ersten Monaten zeigte sich, dass das zukunftsweisende Konzept des Diabeteszentrums erfolgreich ist und von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. „Das Diabeteszentrum ist nun die ideale Ergänzung zum Programm Therapie Aktiv – Diabetes im Griff bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten.“ , erklärt Martin Heimhilcher, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse in Wien. Spezifische Insulineinstellungen, die früher nur im stationären Bereich angeboten wurden, sind nun auch im ambulanten Setting möglich.





Weiterentwicklung der Gesundheitsberatung 1450

Im Zeitraum von Anfang bis Mitte des Jahres 2023 wurden mehr als 180.000 Anrufe bei der Gesundheitsberatung 1450 entgegengenommen und davon rd. 40.000 Gesundheitsberatungen durchgeführt. Ein Meilenstein in Zusammenhang mit der Gesundheitsberatung Wien 1450 gelingt mit der Integration der Geburtsinfo Wien in die Gesundheitshotline. Ziel ist es, einen einfachen und niederschwelligen Zugang zu Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt, Reservierung der Wunsch-Klinik, und allgemeinen gesundheitlichen Fragestellungen unter einer Telefonnummer zu schaffen.





Erste Zahlen im Projekt „Let's End Hepatitis C“

Im Rahmen der in der Suchthilfe Wien angesiedelten Hepatitis-Ambulanz werden chronisch HCV-infizierte Patient*innen unter Opioid-Agonistentherapie (OAT), die infolge ihrer Suchterkrankung nicht im herkömmlichen Setting eines Schwerpunktspitals behandelt werden können, behandelt.



Bis dato konnte die Hepatitis-Ambulanz der Suchthilfe Wien bei insgesamt 740 Patient*innen mit einer antiviralen Therapie, entsprechend dem Konzept der „directly observed therapy“ (DOT), beginnen. Bei den 586 Patient*innen, welche die antivirale Therapie und die 12-wöchige Nachbeobachtungsphase beendet haben, betrug die virologische Heilungsrate über 99 Prozent. Dieses hervorragende Ergebnis ist dadurch zu erklären, dass durch das Konzept der „directly observed therapy“ und der nachgehenden Betreuung eine nahezu perfekte Medikamenteneinnahme erreicht werden konnte.

