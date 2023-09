30 Jahre FAIRTRADE in Österreich

Rund 200 Gäste kamen zum großen Event im MuseumsQuartier Wien

Wien (OTS) - Gestern, am 28. September, war es soweit: Das Who is Who der heimischen Handelsszene und zahlreiche NGO-Vertreter*innen aus dem In- und Ausland kam beim Jubiläum vom gemeinnützigen Verein FAIRTRADE Österreich zusammen.

Eröffnet wurde das Event feierlich von der FAIRTRADE-Vorstandsvorsitzenden Johanna Mang, mit einer Videobotschaft des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Die ORF-Moderator*innen Fanny Stapf und Marcus Wadsak moderierten gemeinsam durch das Programm. Dabei reichte die Themenpalette von aktuellen Best Practice-Beispielen aus Österreich hin zur Wahrung von Menschenrechten in internationalen Lieferketten und wie eine faire Zukunft für alle möglich sein kann.

Unter dem Veranstaltungsmotto "the future is fair" sorgten hochkarätige Expert*innen aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik, wie u.a. Justizministerin Alma Zadić, die Bereichsleiterin für Nachhaltigkeit der REWE International AG Tanja Dietrich-Hübner, Andreas Lidauer, Leiter für Nachhaltigkeit bei der Hofer KG, Fruchtsafthersteller-Geschäftsführer Peter Pfanner sowie Harry Gatterer, der Leiter des Zukunftsinstituts mit Impulsvorträgen und Podiumsdiskussionen für Begeisterung bei den zahlreichen Gästen. Ebenfalls mit dabei waren Gerti Jaksch-Fliegenschnee, Vorsitzende-Stellvertreterin der ARGE Weltläden, Michael Kienesberger, der Leiter der Stadt Wien – Umweltschutz und Teresa Millesi, die Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar Österreichs. Die Spar-Lehrlinge stellten zusammen mit ihrem Direktor Robert Renz die umfassende Ausbildung zu FAIRTRADE-Botschafter*innen vor.

Für FAIRTRADE Österreich stand der aktuelle Geschäftsführer Hartwig Kirner ebenso auf der Bühne, wie sein Vorgänger Helmut Adam, der in den Gründungsjahren von FAIRTRADE in Österreich wichtige Aufbauarbeit leistete. Unterstützung aus dem FAIRTRADE-System kam dabei sogar aus Uganda: die engagierte Kaffeebäuerin Josinta Kabugho reiste für das Event extra nach Wien. Zudem war Fairtrade International durch Executive Director Melissa Duncan vertreten.

Besonderer Dank geht an die Stadt Wien – Umweltschutz und Gerstner Catering sowie an die Direktorin des MuseumsQuartier Wien Bettina Leidl und ihr gesamtes Team. Eine Fotogalerie mit Pressefotos vom Event finden Sie hier

Zum Hintergrund: Bereits 1993 kam der erste FAIRTRADE-Kaffee in die heimischen Regale. Es folgten zahlreiche weitere Produkte und eine Erfolgsgeschichte, die bis heute Bestand hat. Einige Fakten zum fairen Handel in Österreich haben wir hier zusammengefasst.

