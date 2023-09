AUGE/UG und Gemeinsam - Grüne in der AK Tirol zu Nehammer-Video: “Die ÖVP vertritt nicht die Interessen der Arbeitnehmer*innen!"

Aussagen sind beschämend und unwürdig für einen Kanzler. Nehammer hat keinen Plan von der Lebensrealität von Frauen!

Tirol (OTS) - Das bekannt gewordene Video von Kanzler Nehammer ist entlarvend für die ÖVP. In über sechs Minuten wird mit voller Verachtung über Gewerkschaften, Armutsbetroffene, Frauen, Sozialpartnerschaft, AMS und Kinder hergezogen.

“Nehammer spricht in dem Video sogar davon, Gesetze zu ändern, damit Arbeitnehmer*innen-Vertreter*innen nicht mehr mitreden können. Es zeigt sich einmal mehr: Die ÖVP vertritt nicht die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer!”, so Daniela Weissbacher, Tiroler Landessprecherin Gemeinsam - Grüne in der AK und Unabhängige Gewerkschafter*innen und Mitglied des AUGE/UG Bundesvorstandes. “Mehr noch, Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft sind der ÖVP ein Dorn im Auge.”

Wir erinnern daran, dass Nehammer früher Generalsekretär des ÖAAB war. Angesichts der aktuellen Aussagen sagt Daniela Weissbacher: “Da fragen wir uns, welche Gesinnung dort herrscht: Hat der ÖAAB auch so ein massives Problem mit der Sozialpartnerschaft?”

Nehammer hat keinen Plan von der Lebensrealität von Frauen!

“Karl Nehammers Aussagen, wonach Frauen ohne Grund in Teilzeit arbeiten würden, zeigen, dass er keinen Plan von der Lebensrealität von Frauen hat!”, so Karin Stanger, Bundessprecherin der AUGE/UG - Alternativen, Grünen und Unabhängigen Gewerkschafter*innen.

Frauen arbeiten in Teilzeit, weil sie die unbezahlte Arbeit in diesem Land erledigen. Sie erziehen die Kinder, pflegen ältere Angehörige und erledigen Hausarbeit. Zudem arbeiten sie oft in Branchen, in denen es wenig Vollzeitstellen gibt. Frauen sind deshalb auch viel häufiger von Altersarmut betroffen.

“Es ist eine Unverfrorenheit, so über Frauen zu urteilen, anstatt Lösungen zu liefern. Alle wissen, die ÖVP steht seit Jahren auf der Bremse, was die flächendeckende Kinderbetreuung angeht, aber Nehammer hat trotzdem nichts besseres zu tun, als über die Frauen herzuziehen.”

“Alles in allem sind Aussagen von Nehammer beschämend und unwürdig für einen Kanzler!“, schließen Karin Stanger und Daniela Weissbacher.

