ORF-„Pressestunde“ mit Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, ÖVP

Am 1. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreichs Wirtschaft startet in einen schwierigen Herbst. Inflation und hohe Preise stellen sowohl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für Unternehmen weiterhin eine gewaltige Herausforderung dar. Wie schwierig werden die diesjährigen Lohnverhandlungen angesichts der angespannten Wirtschaftslage? Was tut die Bundesregierung, um die hohen Energie-und Lebensmittelpreise abzufedern? Wie groß ist die Gefahr, dass Österreich in eine Rezession rutschen könnte? Welche Reformen braucht es am Arbeitsmarkt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Wie beurteilt der Wirtschaftsminister die Aussagen von ÖVP-Bundeskanzler Nehammer zu Teilzeitarbeit und Sozialpartnerschaft im kürzlich in den sozialen Medien veröffentlichten Video?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 1. Oktober 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Christoph Kotanko

„Oberösterreichische Nachrichten“

und

Barbara Battisti

ORF

