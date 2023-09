Aviso PK: Ludwig/Ruck: „vienna green economy“ – Präsentation des Reports

Gemeinsame Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck am Dienstag um 11:30 Uhr im Rathaus

Wien (OTS) - Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien präsentieren unter dem Titel „vienna green economy“ den neuen Report zu mehr Klimaschutz. Aufgezeigt wird, was die öffentliche Hand und Wiener Unternehmen mit neuen Infrastruktur- und Technologieprojekten volkswirtschaftlich bewegen und gleichzeitig an Treibhausgasen am Weg zur Klimaneutralität einsparen. Der Report wird am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck vorgestellt.

Ihre Gesprächspartner:

Bürgermeister Michael Ludwig

WK Wien-Präsident Walter Ruck



Wann: Dienstag, 3.10. um 11:30 Uhr

Wo: Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

