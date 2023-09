Leonore Gewessler und CEO’s im Austausch über Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft

Wir haben für den Klimaschutz bereits vieles geschafft. Aber auch für „Circularity im Climate Lab“ konnten wir in nur neun Monaten bereits starke Impulse in ausgewählten Branchen setzen. Unser Programm zu kreislauffähigen Matratzen steht beispielsweise schon vor dem Abschluss. Von 1 Mio. Matratzen, die derzeit noch verbrannt werden, sollen dann mehr und mehr im Kreislauf geführt werden. Für dieses Unterfangen braucht es die Kooperation einer ganzen Branche und aller Unternehmen, die in die Lieferkette eingebunden sind. Das leisten die Multipartnerprogramme des Climate Lab.”

Gebhard Ottacher (Geschäftsführer des Climate Lab)

2/6