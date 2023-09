Energiepreise für Haushalte steigen im August

Preise steigen bei allen Energieträgern/ Haushaltsenergie-Preise auf sehr hohem Niveau

Wien (OTS) - Die Energiepreise sind im August 2023 gegenüber Juli 2023 erstmals seit April wieder gestiegen - Grund dafür sind vor allem Preissteigerungen bei Diesel und Heizöl. Der Anstieg bei den Energiepreisen fiel mit plus 4,0 % deutlich aus. Auf das allgemeine Inflationsniveau wirken die Energiepreise aber weiterhin leicht dämpfend. Im Jahresvergleich lagen die Preise für Haushaltsenergie mit plus 7,2 % deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Zweijahresvergleich fällt noch deutlicher aus: Von August 2021 bis August 2023 sind die Energiepreise mit einem Plus von rund 50 % weit über den üblichen Werten. Dies ist vor allem auf die stark gestiegenen Preise für Erdgas, Fernwärme, Brennholz und Heizöl zurückzuführen.

Hier finden Sie die Entwicklungen der Energieträger im Zweijahres-, Jahres- und Monatsvergleich.

Der gesamte Pressetext, alle weiteren Informationen zur Methodik sowie Details zum Haftungsausschluss befinden sich hier.



