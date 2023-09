next layer begeistert auf den Kubernetes Community Days in Wien

Wien (OTS) - Der renommierte IT-Dienstleister next layer war kürzlich als Spezialist für Kubernetes-Lösungen auf den Kubernetes Community Days in Wien vertreten. Die Veranstaltung zog Hunderte von Entwicklern, Unternehmen und Experten aus dem Bereich Container-Orchestrierung an.

Die Kubernetes Community Days sind ein bedeutendes Ereignis für die weltweite Kubernetes-Gemeinschaft und bieten eine Plattform für den Austausch von Wissen, Best Practices und Innovationen im Bereich Container-Orchestrierung und Cloud-native Technologien. Die Veranstaltung in Wien bot eine einzigartige Gelegenheit für Fachleute, sich über die neuesten Entwicklungen in der Kubernetes-Welt zu informieren und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.

next layer, ein Vorreiter im Bereich Kubernetes und Cloud-Services, nutzte diese Gelegenheit, um sein Engagement für die Weiterentwicklung der Kubernetes-Community und seine technische Expertise unter Beweis zu stellen. Vor Ort präsentierten die internen Kubernetes-Spezialisten Andreas Schoder und Alexander Holzapfel den Status der besten Praktiken für die Implementierung von Kubernetes in Unternehmen und erläuterten Einblicke in aktuelle Trends und Herausforderungen.

"Die Kubernetes Community Days in Wien waren eine fantastische Gelegenheit, sich mit anderen Experten auszutauschen und die Vielfalt der Anwendungsfälle für Kubernetes zu erkunden. Wir bei next layer sind stolz darauf, ein Teil dieser lebendigen Community zu sein und unser Wissen und unsere Erfahrung in diesem Bereich weiterzugeben.", sagt Andreas Schoder, Director Cloud Services, zur Veranstaltung.

next layer ist seit langem führend in der Implementierung von Kubernetes-Lösungen für Unternehmen und bietet maßgeschneiderte Services für die Container-Orchestrierung und das Management von Cloud-nativen Anwendungen. Als Kubernetes Spezialist ist next layer bestrebt, Kunden bei der Optimierung ihrer Infrastruktur und der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Die Teilnahme von next layer an den Kubernetes Community Days unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Förderung von Best Practices und Innovationen im Bereich Kubernetes und Cloud-native Technologien.

Über next layer

next layer ist ein 2004 gegründeter österreichischer Internet Service Provider und Cloudanbieter, der perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverlösungen von Geschäftskunden entwirft und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. Das Portfolio wird verstärkt durch die next layer Cloud, welche zahlreiche Services wie virtuelle Server, Managed Kubernetes, oder Speicher- und Collaborationlösungen hochverfügbar an Standorten in Österreich und Deutschland bietet.

next layer ist ISO 27001-zertifiziert und mehrere Mitarbeiter sind ITIL-geprüft. Des Weiteren wurde der VIX- und DE-CIX-Partner als eines der wenigen Unternehmen aus der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche staatlich ausgezeichnet und ist Träger des Österreichischen Staatswappens. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte Banken, Versicherungen, Behörden, IT-Dienstleister und Systemintegratoren. Weitere Informationen über next layer und seine Kubernetes-Services finden Sie unter https://www.nextlayer.at/en/products/cloud/kubernetes-cluster/

