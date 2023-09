Erfolgreicher Kinostart für PROJEKT BALLHAUSPLATZ

PROJEKT BALLHAUSPLATZ: Mit über 7.000 BesucherInnen ist es einer der erfolgreichsten Dokumentarfilmstarts der letzten Jahre

Wien (OTS) - PROJEKT BALLHAUSPLATZ erreichte in seiner ersten Spielwoche 7.340 zahlende Besucher*innen und ist damit einer der erfolgreichsten Dokumentarfilmstarts der letzten Jahre. Nach einem erfolgreichen Startwochenende war Kurt Langbeins Film auch wochentags trotz Schönwetter gut besucht. Nach nur einer Spielwoche liegt er nun nahezu gleichauf mit "Kurz - Der Film" in dessen gesamter Laufzeit bisher.

Regisseur & Produzent Kurt Langbein: „Ich bin sehr froh, dass der kritischen Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus Kurz-scher Prägung so großes Interesse entgegen gebracht wird."

Michael Stejskal, Filmladen Filmverleih: "Wir freuen uns, dass wir trotz mancher Querschüsse den Film erfolgreich am Kinomarkt etablieren konnten. Die kritische Auseinandersetzung mit Macht und Machtmissbrauch ist unverzichtbar für ein lebendiges Verständnis von Demokratie. Das österreichische Dokumentarfilmschaffen leistet dafür seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag. PROJEKT BALLHAUSPLATZ reiht sich in bester Weise in diese Tradition ein."

https://projekt-ballhausplatz-der-film.at/

