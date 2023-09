DHL Express Austria kündigt jährliche Preisanpassung für 2024 an

Eine Preiserhöhung von 6,9 % wird zum 1. Januar 2024 in Kraft treten

Wien / Guntramsdorf (OTS) - DHL Express, der weltweit führende internationale Expressdienstleister, hat heute Preisanpassungen angekündigt, die am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Die Erhöhung wird in Österreich 6,9 % betragen. Eine Reihe von optionalen Serviceleistungen und Zuschlägen werden ebenfalls angepasst.

"Insgesamt hat sich die globale makroökonomische Situation zu stabilisieren begonnen, auch wenn die Unsicherheit bestehen bleibt. In diesen turbulenten Zeiten bieten wir allen unseren Kunden weltweit stabile und zuverlässige Dienstleistungen", so Ralf Schweighöfer, CEO DHL Express Austria. "Mit der jährlichen Preisanpassung können wir weiterhin in verbesserte Lösungen investieren, die Flexibilität in unserem Netzwerk erhöhen und uns auf unsere Verantwortung für die Umwelt konzentrieren, um resiliente und nachhaltige Logistiklösungen anzubieten."

Die Preise werden von DHL Express jährlich angepasst, wobei Inflation und Währungsdynamik sowie administrative Kosten im Zusammenhang mit Regulierungs- und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. Nationale und internationale Behörden aktualisieren diese Maßnahmen regelmäßig in den mehr als 220 Ländern und Gebieten, die DHL Express bedient. Je nach den örtlichen Gegebenheiten variieren die Preisanpassungen von Land zu Land.

Rückfragen & Kontakt:

DHL Express Austria

Media Relations

Ursula Hetfleisch

Phone: +43 664 1468342

E-mail: ursula.hetfleisch @ dhl.com