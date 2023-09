Volkshilfe NÖ: KundInnen sehr zufrieden

Befragung 2023: Großes Lob für MitarbeiterInnen

Wiener Neustadt (OTS) - Eltern und Angehörige bewerten das Team der Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH im Jahr 2023 wieder mit Bestnoten. Das ergab eine Befragung aller KundInnen der mobilen Pflege und Betreuung, Notruftelefon, Essen zuhause, der mobilen Physio- und Ergotherapie, Wohnen im Alter sowie Kinderbetreuung. Sie schätzen die Arbeit und das Engagement der MitarbeiterInnen der Sozialstationen und Kinderhäuser besonders.

„Die KundInnenzufriedenheit ist ein wichtiger Eckpfeiler in unserem Qualitätsmanagement, denn sie hilft uns die Bedürfnisse und Erwartungen unsere KundInnen zu erfüllen“, erklärt Geschäftsführer Gregor Tomschizek, „das ist uns auch heuer wieder sehr gut gelungen. Wir danken unseren KollegInnen für die hervorragende Beurteilung durch unsere KundInnen, sie ist die größte Auszeichnung, die sie erhalten können.“

„Eine hervorragende Kundenzufriedenheit in herausfordernden Zeiten wie diesen zu halten und sogar noch zu verbessern ist eine unglaubliche Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen“, freut sich Volkshilfe NÖ Präsident Prof. Ewald Sacher, „ich gratuliere herzlich und bin stolz auf das Engagement der Teams.“

„Durch laufende Verbesserungsmaßnahmen sichern und entwickeln wir die Qualität unserer Leistungen“, informiert Prokuristin und Bereichsleiterin Seniorenangebote Maria Panzenböck-Stockner, „das ist eine große Herausforderung, die wir gemeinsam im Team ausgezeichnet meisterten. Vielen Dank an alle MitarbieterInnen für ihren persönlichen Einsatz!“

Die Befragung der KundInnen der mobilen Pflege und Betreuung ergab eine sehr hohe Zufriedenheit mit den MitarbeiterInnen sowie deren Freundlichkeit und Verlässlichkeit, mit der medizinischen Pflege, der Erledigung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten und Umgang mit vertraulichen Informationen. Auch die KundInnen der mobilen Therapie sowie vom Betreubaren Wohnen (Wohnen im Alter) sind sehr zufrieden. Fachkompetenz und Freundlichkeit sind ganz vorne.

Eine sehr hohe KundInnenzufriedenheit erhielten auch die Dienstleistungen Notruftelefon und Essen zuhause. Auch hier wird die hohe Qualität der Serviceleistung sowie die Verlässlichkeit und Freundlichkeit der MitarbeiterInnen besonders gelobt. So gut wie alle würden das Angebot weiterempfehlen.

Eine besonders hohe Zufriedenheit erreichten die BetreuerInnen in den Kinderhäusern (Klein- und Schulkind-Betreuung) bei Zuverlässigkeit, Fachkompetenz, Höflichkeit, Wohlbefinden des Kindes, Verhalten in der Gruppe und Selbständigkeit. „Die Eltern sind mit der Betreuung nach wie vor sehr zufrieden“, freut sich Bereichsleiterin Kids & Family Karola Grill-Haderer, „ein großes Lob an alle MitarbeiterInnen.“

Die Qualität der Dienstleistungen und des Managementsystems ist seit 2014 durch die externe Zertifizierungsstelle Quality Austria nach der international anerkannten Norm ISO 9001:2015 geprüft. Die SERVICE MENSCH GmbH / Volkshilfe Niederösterreich ist die erste und bisher einzige mobile Pflege- und Betreuungsorganisation in Niederösterreich, die über das international anerkannte ISO 9001:2015-Zertifikat verfügt.

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Niederösterreich / SERVICE MENSCH GmbH

Beatrix Dunkl, Tel. 02622 / 82200-6920

beatrix.dunkl @ noe-volkshilfe.at

http://www.noe-volkshilfe.at