Oktober-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

33 unterschiedliche Filme und Specials

St.Pölten (OTS) - Im Oktober stehen im Kino im Kesselhaus in Krems insgesamt 33 unterschiedliche Filme und Specials auf dem Spielplan – von Gesprächen mit Filmschaffenden und Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen über Live-Konzerte, Kinderfigurentheater, die Mitmach-Station „Alles.Trick.Film“ beim „Kinder.Kunst.Fest“ und Halloween-Specials bis zu einem Kurzfilmprogramm und einer Hommage an Friedrich Cerha:

Am 1. Oktober leitet das Figurentheater GundBerg mit „Der Besuch“ das Angebot für Kinder ein. Neben fünf Kinderfilmen stehen in diesem Monat auch noch das „Kinder.Kunst.Fest“ auf der Kunstmeile Krems mit eigenen Programmpunkten im Kino am 26. Oktober sowie erstmals ein eigenes Halloween-Special für Kinder – auf Erwachsene warten am Halloween-Abend adäquate Filme inklusive Moderationen und Quizspiel -mit anschließendem Masken-Basteln am 31. Oktober auf dem Programm.

Die Live-Konzerte im Oktober umfassen Auftritte von 5/8erl in Ehr’n am 6. Oktober und Bipolar Feminin am 25. Oktober. In der Reihe „Im Gespräch“ sind anlässlich ihres Filmes „A Boy's Life – Kind Nummer B2826“ Kameramann Christian Kermer und Regisseur Christian Krönes am 4. Oktober zu Gast. Am 12. Oktober wird in Kooperation mit dem Archiv der Zeitgenossen und der Köchel-Gesellschaft Krems in einem Podiumsgespräch das Buch „Ordnung und Störung. Kybernetische Strategien in der Musik Friedrich Cerhas“ von Marco Hoffmann vorgestellt; davor wird der Film „Friedrich Cerha“ von Robert Neumüller gezeigt.

Die 12. „Filmtage zum Recht auf Nahrung“ laden am 18. Oktober zum Filmscreening des isländischen Spielfilms „Milchkrieg in Dalsmynni“ samt anschließendem Gespräch mit Expertinnen und Experten. In Kooperation mit der Kunsthalle Krems zeigt das Kino im Kesselhaus anlässlich der Ausstellung „7 Todsünden“ die beiden Filmklassiker „Drive“ (20. Oktober) und „Le Mépris – Die Verachtung“ (21. Oktober), zuvor werden jeweils Kuratorenführungen in der Kunsthalle Krems angeboten. Am 27. Oktober präsentiert zudem der neu gegründete Film.Club drei Premieren von jungen österreichischen Filmschaffenden:

„BEEKEEPiNG“ von Ulrich Leitner, „Mutter“ von Johannes Gaisfuss und „Die andere Seite“ von Benjamin Posselt.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

