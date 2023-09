Verband der Marktforscher: Ethische Standards sind einzuhalten

Der VMÖ nimmt Stellung zu den aktuellen Medienberichten rund um das Institut SORA. Alle Mitglieder des Verbandes haben den gültigen Normen und ethischen Standards zugestimmt.

Wien (OTS) - Aktuell häufen sich Schlagzeilen rund um ein an die Öffentlichkeit gelangtes Papier zu möglichen Strategien der SPÖ, welches von SORA-Sozialforscher Günther Ogris erstellt wurde. Das Institut SORA hat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF in den letzten Jahren rund um die Wahlberichterstattung zusammengearbeitet. Diese wurde von Seiten ORF beendet. Ogris hat die Geschäftsführung zurückgelegt.

„Alle Mitglieder des VMÖ verpflichten sich bei der Unterfertigung des Antrags auf Mitgliedschaft, die gültigen Normen und ethischen Standards der Europäischen Vereinigung ESOMAR einzuhalten“, informiert VMÖ-Vorstand Alice Flamant. „Auftraggeber sollten wissen, wenn es eine Zusammenarbeit mit weiteren relevanten Marktakteuren gibt. Hier sollte Transparenz herrschen. Allein der Anschein von Beeinflussung ist zu vermeiden. Objektivität und Glaubwürdigkeit sind für Markt- und Meinungsforscher essenziell“, so Flamant weiter.

Unwahre Positionierung und Selbstdarstellung ist Täuschung

Eine unwahre Positionierung und Selbstdarstellung eines Instituts sind eine inakzeptable Täuschung, „insbesondere dann, wenn in der gewünschten Wahrnehmung Neutralität und Unabhängigkeit suggeriert wird, aber versteckt die Interessen einer Partei vertreten werden. Es ist zu prüfen, ob mit der angeblichen Positionierung öffentliche Mittel erlangt wurden, mit denen dann in Wahrheit Parteizwecke verfolgt wurden“, erklärt Flamant.

Der VMÖ lehnt ab, dass Parteien und ihre Berater das neutrale Instrument der Markt- und Meinungsforschung als Werkzeug missbrauchen, um über die Veröffentlichung ihre Stimmengewinne zu maximieren.

