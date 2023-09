188 Bürgermeister:innen unter 40 Jahren

Junge Ortschef:innen vernetzen sich in Traun und Hofkirchen/OÖ

Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal treffen sich am 4. und 5. Oktober 2023 Jungbürgermeister:innen unter 40 Jahren aus ganz Österreich sowie eine Delegation aus Deutschland in Traun und Hofkirchen (OÖ) zum fachlichen und persönlichen Austausch. Im Zentrum steht die Nachwuchsförderung in der Kommunalpolitik, das Thema Bürgerbeteiligung sowie Führen und Mitarbeiterbindung in Zeiten von Personalmangel.



Die Sprecher:innen der österreichischen Jungbürgermeister:innen Fabio Halb (26 Jahre, Mühlgraben) und Bernadette Geieregger (30 Jahre, Kaltenleutgeben) betonen: „Ganz gleich, in welchem Alter man ins Bürgermeisteramt kommt, die Aufgabe birgt Herausforderungen aber auch Chancen. Gerade junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gehen aber immer wieder anders an die Dinge heran. Ganz besonders im Hinblick auf die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz sind junge Amtsträger offener und trauen sich eher, neue Wege zu gehen. Aber sie haben oftmals auch einen besseren Draht zur Jugend und können sie für die Gemeindepolitik motivieren.“ Eine Studie des Jugendkulturforschungsinstituts im Auftrag des Österreichischen Gemeindebundes zeigt: Junge Menschen schätzen das gemeinschaftliche Leben am Land. Mehr als die Hälfte der 16- bis 34-Jährigen geben an, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Es stimmt nicht, dass die Jungen nicht mehr arbeiten wollen. Sie wollen auf ihre Art und Weise eingebunden werden. In der Jugend schlummert großes Potenzial. Daher können wir nur an alle Gemeinden appellieren: Lasst die Jungen ran und bindet sie in Entscheidungen ein“, so Geieregger und Halb.



Aktuell gibt es in Österreich 188 Bürgermeister:innen unter 40 Jahren. Das entspricht einem Anteil von knapp 9 Prozent. Der jüngste ist Florian Hofmann aus Pernersdorf (NÖ, 23 Jahre). Die jüngste Bürgermeisterin ist Nicole Thaller aus Hofkirchen im Traunkreis (OÖ). Die 27-Jährige ist gemeinsam mit Karl-Heinz Koll aus Traun (34 Jahre) Gastgeberin des diesjährigen Jungbürgermeister:innen-Treffens.



Am meisten junge Ortschef:innen gibt es in Oberösterreich (46). Die jüngste Oberösterreicherin ist gleichzeitig die österreichweit jüngste Bürgermeisterin, Nicole Thaller (Hofkirchen/Traunkreis). Der jüngste Oberösterreicher ist Fabian Grüneis aus Waizenkirchen. Niederösterreich stellt 43 Bürgermeister:innen unter 40 Jahren, die jüngste ist Bernadette Geieregger (Kaltenleutgeben). Ihr jüngster Amtskollege heißt Florian Hofmann (Pernersdorf), der jüngste Ortschef Österreichs. In Tirol werden mit 35 von insgesamt 277 Gemeinden vergleichsweise viele von jungen Bürgermeister:innen geleitet. Der jüngste ist Johannes Reinstadler aus Jerzens, seine jüngste Amtskollegin heißt Victoria Weber aus Schwaz. Die Steiermark hat insgesamt 19 Jungbürgermeister:innen, der jüngste ist Mathias Hitl (Kainbach bei Graz), die jüngste ist Veronika Grill aus Bad Mitterndorf. In 17 burgenländischen Gemeinden gibt es eine:n Bürgermeister:in unter 40 Jahren, der jüngste ist Fabio Halb aus Mühlgraben. Eine Bürgermeisterin unter 40 gibt es hier nicht. Salzburg und Vorarlberg liegen gleichauf mit jeweils 10 jungen Ortschef:innen. Der jüngste Salzburger heißt Domenik David (Kaprun), der jüngste Vorarlberger ist Simon Tschann (Bludenz). In acht Kärntner Gemeinden gibt es junge Bürgermeister:innen, die jüngste ist Andrea Feichtinger aus Kappel am Krappfeld, der jüngste ist Thomas Seelaus aus Preitenegg. Österreichweit gibt es nur 13 Ortschef:innen unter 30 Jahren.



An den zwei Tagen erwartet die jungen Kommunalpolitiker:innen ein abwechslungsreiches Programm: Auf der Bühne teilt die Geschäftsführerin Eva Maria Pürmayer wertvolle Erfahrungen aus ihrer Führungsrolle in einer modernen Arbeitswelt. Der Mentalexperte Manuel Horeth gibt Tipps zu Mindset für Führungskräfte und Staatssekretärin Claudia Plakolm sowie OÖ Landesrat Markus Achleitner laden zu einem Kamingespräch und einer gemeinsamen Diskussion ein. Franziska Cecon und Renate Sabine Kränzl-Nagl von der FH Linz geben Einblicke in erfolgreiche Bürgerbeteiligungsprojekte und die gastgebenden Bürgermeister:innen Nicole Thaller (Hofkirchen) und Karl-Heinz Koll (Traun), bringen dazu Beispiele aus der Praxis. In einem Workshop mit Peter Uher von A1 erfahren die Jungbürgermeister:innen, wie digital eine Gemeinde sein muss und welche Chancen die Digitalisierung für Gemeinden mit sich bringt und mit der BDO erarbeiten die Ortschef:innen Strategien für Mitarbeiter:innenbindung. Das fachliche Programm wird umrahmt von zwei Stadt- bzw. Ortsrundgängen in Hofkirchen und Traun sowie einem gemeinsamen Clubbing mit DJ Greenice, auch bekannt als Fabian Grüneis, Bürgermeister von Waizenkirchen und jüngster Bürgermeister Oberösterreichs.



Weitere Details zum Programm finden Sie unter gemeindebund.at/jungbuergermeisterinnentreffen/. Medienvertreter:innen sind zum Jungbürgermeister:innen-Treffen herzlich eingeladen. Im Vorfeld des Treffens findet am Mittwoch, 4. Oktober um 12:00 Uhr ein Pressegespräch mit drei Jungbürgermeister:innen zum Thema „Herausforderungen der jungen Bürgermeister:innen in Zeiten zunehmender Politikverdrossenheit“ statt. Anmeldung wird erbeten unter presse@gemeindebund.gv.at.



Das Jungbürgermeister:innen-Treffen wird vom Österreichischen Gemeindebund organisiert und soll die Vernetzung unter jungen Kommunalpolitiker:innen fördern und ein starkes Zeichen für die Interessen der Jungen setzen. Der Österreichische Gemeindebund bemüht sich aktiv um Nachwuchsförderung: Gemeinsam mit der Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung im Bundeskanzleramt wurde das Projekt „Girls in Politics“ ins Leben gerufen, das speziell junge Frauen für die Gemeindepolitik gewinnen möchte. Mit der Kampagne „Engagement zahlt sich aus“ soll allen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, mehr Wertschätzung entgegengebracht werden.

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.



