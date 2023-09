käsliebe - Erster Alpkäse-Imbiss in Wien

Es ist ein Comeback und zugleich eine Premiere: Die Marke Alma kehrt mit ihrem Alpkäs PopUp „käsliebe“ zurück nach Wien und eröffnet somit den ersten Wiener Alpkäs-Imbiss.

Wien (OTS) - Die Vorarlberger Käsemarke Alma, Teil der Rupp Austria GmbH, kehrt mit ihrem PopUp Konzept „käsliebe“ erneut in die Bundeshauptstadt (Schleifmühlgasse 11, 1040) zurück. Lag der Fokus in den vergangenen Jahren auf dem Käseverkauf, so wird die käsliebe in diesem Jahr zu Wiens erstem Alpkäs-Imbiss. „Mit der neuen Ausrichtung der käsliebe wollen wir zeigen, wie vielfältig das Produkt Alpkäse sein kann – und wie spannend es auch im gastronomischen Kontext ist“, so Bereichsleiter Christoph Abbrederis.

Von Mittwoch bis Samstag gibt es hochwertigen Alma Fondue Toast (mit Vorarlberger Knöpflekäs, Alpkäse und Joseph Brot), Alpkäsefladen und Käsesuppe. Zudem gibt es einmal wöchentlich beim so genannten Alpkäse-Afterwork auch spezielle Angebote in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen (u.a. Trumer Privatbrauerei, Vollpension und Finks Gold).

Neben den Snacks gibt es selbstverständlich auch dieses Jahr wieder den berühmten Vorarlberger Alpkäse in drei unterschiedlichen Reifestufen zu kaufen. Die Besonderheit des Alpkäses liegt darin, dass dieser ausschließlich während den Sommermonaten auf der Alpe und aus dort gewonnener Milch nach traditionellen Methoden produziert wird. Die Kühe ernähren sich auf der Alpe ausschließlich von frischem Gras, Wiesen und würzigen Bergkräutern, wodurch der Alpkäse seinen charakteristischen Geschmack erhält.

käsliebe – Alpkäs-Imbiss PopUp

Öffnungszeiten: 4.-28. Oktober, Mi&Do: 12–20 Uhr, Fr&Sa: 10–22 Uhr

Wo: Schleifmühlgasse 11, 1040 Wien

Betreiber: Rupp Austria GmbH

Web: www.käsliebe.at

Konzept/Umsetzung: buero balanka OG





Rückfragen & Kontakt:

Harald Triebnig / buero balanka

Mobil: 00436505426131

Mail: harald @ buero-balanka.at