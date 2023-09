7. Oktober: Die ORF-Lange Nacht der Museen im KHM-Museumsverband – sechs Standorte und jede Menge Programm!

Wien (OTS) - Am Samstag, den 7. Oktober findet von 18 bis 1 Uhr früh zum bereits 23. Mal die ORF-Lange Nacht der Museen in ganz Österreich statt. Der KHM-Museumsverband war von Anfang an mit dabei und bietet auch in diesem Jahr an fünf Standorten in Wien sowie mit Schloss Ambras Innsbruck ein umfangreiches Programm für Erwachsene und Kinder. In Wien sind das Kunsthistorische Museum, die Kaiserliche Schatzkammer, die Sammlungen in der Neuen Burg, das Weltmuseum Wien sowie das Theatermuseum mit dabei – und auch in Tirol öffnet Schloss Ambras Innsbruck seine Pforten für alle Nachtschwärmer*innen.

Gegen Vorlage des ORF Lange Nacht der Museen 2023 - Tickets erhalten Besucher*innen an diesem Abend und bis 31.12.2023 an der Museumskassa die Jahreskarte um EUR 51 statt EUR 53. So lässt sich die große Angebotsvielfalt an allen Standorten des KHM - Museumsverbands 365 Tage lang immer wieder genießen.

Schwerpunkt ANTIKE im Kunsthistorischen Museum

Im Kunsthistorischen Museum steht heuer wieder die eindrucksvolle Antikensammlung unter anderem mit der Sonderpräsentation Vitrine EXTRA im Fokus. Dieses Format zeigt in regelmäßigen Abständen ausgewählte antike Artefakte – von der einfachen Scherbe bis zur Preziose – vorübergehend in der Dauerausstellung. Die dritte Ausgabe dieser Reihe lässt die Besucher*innen unter dem Titel Tabu?! erfüllend – erregend – erschreckend den (spielerischen) Umgang der antiken Welt mit Nacktheit und Sexualität erkunden. Was die Gemme aus hellenistischer Zeit Mädchen mit Phalli – die junge Frau trägt in der rechten Hand einen Anhänger in Form eines Phallus und zieht mit der anderen einen fliegenden Phallus hinter sich her – auf sich hat, erklären Kurator*innen beim Info-Point direkt vor der Vitrine EXTRA (19 bis 22 Uhr).

„Ekstase und Verzückung“ versprechen auch die Führungen „O welche Lust…!“ Erotik und mehr… (19 Uhr), Antike Porträts - Menschen wie Du und Ich? (20 Uhr), Liebe und Leidenschaft auf griechischen Vasenbildern (21 Uhr), und Nackte Tatsachen: Der Körper in der antiken Kunst (22 Uhr).

Auch alle anderen Sammlungen des Kunsthistorischen Museums – von der Gemäldegalerie über die Kunstkammer, das Münzkabinett bis zur Ägyptisch-Orientalischen Sammlung bieten von 18.30 bis 23 Uhr alternierend Highlight-Führungen zu jeder halben Stunde. Um 19 und 21.30 Uhr gibt es jeweils eine Tour in englischer Sprache.

Für das junge Publikum stehen Kinderführungen (19 und 20 Uhr) und das Offene Atelier auf dem Programm. In dessen Mittelpunkt steht jeweils ein Kunstwerk aus der Gemäldegalerie und aus der Kunstkammer, die zum kreativen Austoben animieren (von 18 bis 20 Uhr).

In der Schauwerkstatt der Plattform Wiener Kunsthandwerk können die Besucher*innen der Langen Nacht der Museen Kunsthandwerker*innen über die Schulter blicken und so unterschiedliche Handwerkskünste entdecken, die sich auch hinter den einzigartigen Objekten der Museumssammlungen verbergen.

Das Café-Restaurant in der Kuppelhalle ist den ganzen Abend lang geöffnet und lädt zur kleinen Stärkung zwischendurch ein – für die musikalische Unterhaltung von 21 bis 23 Uhr sorgt in diesem Jahr ein Jazztrio in hochkarätiger Besetzung.

Hier geht’s zum kompletten Programm im Kunsthistorischen Museum:

https://www.khm.at/langenacht





GESCHICHTE LIVE ERLEBEN – in den Sammlungen in der Neuen Burg

In der Neuen Burg können die Besucher*innen auch heuer wieder ohne Einschränkung über die prachtvolle Prunkstiege des historischen Gebäudes und durch alle dort ansässigen Museen und Sammlungen flanieren: Vom Haus der Geschichte Österreich über das Ephesos Museum, die Hofjagd- und Rüstkammer und die Sammlung alter Musikinstrumente bis ins Weltmuseum Wien – und/oder in die andere Richtung. Tausende Jahre voll spannender Geschichte und Geschichten erwarten Sie!

Die Sammlung alter Musikinstrumente verwahrt und präsentiert weltweit bedeutende Renaissance- und Barockinstrumente, die bei besonderen Anlässen immer wieder auch gespielt werden. In der Langen Nacht der Museen spielt Pianistin und Komponistin Elzbieta Wiedner-Zajac auf einem Original-Flügel von Conrad Graf, der vor 1828 gebaut wurde, frühe Kompositionen von Frédéric Chopin (19.30 und 20.30 Uhr). Um 22.30 Uhr wird’s gruselig: Roman List rezitiert und kommentiert zur Lautenbegleitung die Legende über Vlad III. Draculea von Michael Behaim aus dem Jahr 1463. Achtung: inhaltlich ist dieser Programmpunkt nicht für Kinder geeignet.

19.30 und 20.30 Uhr: Chopin in Wien mit Elzbieta Wieder-Zajač (ca. 20-25 Minuten), Saal IX

22:30: Die Legende über Vlad III. Draculea von Michael Behaim mit Roman List (ca. 50-55 Minuten), Saal IX –> für Kinder inhaltlich nicht geeignet!

Im Ephesos Museum präsentieren sich Größe und Glanz des antiken Ephesos. Führungen dazu gibt es um 19 und 20 Uhr.

Die Hofjagd- und Rüstkammer zeigt prächtige Rüstungen und Prunkwaffen und bietet um 20 und 21 Uhr Familienführungen durch die Sammlung an.

Hier geht’s zum kompletten Programm in der Neuen Burg: https://www.khm.at/langenacht

INSIGNIEN DER MACHT in der Kaiserliche Schatzkammer

In der bedeutendsten Schatzkammer der Welt können Besucher*innen kostbare Preziosen und Insignien aus tausend Jahren abendländischer Geschichte bewundern: Hier, im ältesten Teil der Hofburg (13. Jahrhundert), findet man nicht nur die hochmittelalterliche Krone des Heiligen Römischen Reiches und die 1602 entstandene spätere österreichische Kaiserkrone, sondern auch Teile des Burgunderschatzes aus dem 15. Jahrhundert, den Schatz des Ordens vom Goldenen Vlies sowie legendäre Kostbarkeiten aus dem Besitz der Habsburger.





SCIENCE FICTION(S) und BRENNENDE ZUKUNFTSFRAGEN im Weltmuseum Wien

Das Weltmuseum Wien öffnet in der Langen Nacht der Museen die Tore zu allen aktuellen Sonderausstellungen. Science Fiction(s). Wenn es ein Morgen gäbe präsentiert Arbeiten von 24 zeitgenössischen Künstler*innen, die Zukunftsvorstellungen abseits vom Hollywood-Mainstream in den Mittelpunkt rücken. Führungen durch diese Ausstellung finden um 19, 20.30, 22 und 0.15 Uhr statt.

Der junge deutsche Konzeptkünstler Maximilian Prüfer zeigt in Fruits of Labour, wieviel menschliche Anstrengung nötig ist, um den Verlust von Biodiversität zu kompensieren. Um 22.45 Uhr können Besucher*innen sein Werk und seine Arbeitsmethoden in einer Führung kennenlernen.

Wie in der Sonderausstellung Beyond the Future hat das Publikum Wien und Österreich wahrscheinlich noch nicht wahrgenommen: Hier begegnet man nämlich Werken der modernen japanischen Kalligrafie mit starkem Österreich-Bezug.

Ausgestorben!? wiederum stellt gängige Narrative des Aussterbens in Frage. Whatever You Throw at the Sea ... ist eine Klang-Collage der in Südafrika ansässigen Künstlerin Zara Julius, das sich mit den Folgen kolonialistischen Diebstahls und der dadurch verstärkten Klimakatastrophe auf dem afrikanischen Kontinent und der afrikanischen Diaspora auseinandersetzt.

Passend zu den brennenden Zukunftsthemen, die diese beiden Ausstellungen im Besonderen behandeln, präsentiert das Weltmuseum Wien exklusiv im Rahmen der ORF-Langen Nacht der Museen eine transportable Version der „Klimazeitmaschine“ des Künstlers Tom Poe, die künstlerische Installation einer „Wachrüttelmaschine“ von Lilly Panholzer und Carmen Fetz sowie ein mehrstündiges spektakuläres Live-Painting mit Käthe Löffelmann von den Artists For Future.

Bei Überblicksführungen (19.45, 21.15 und 23.30 Uhr) erfahren die Besucher*innen anhand der wichtigsten Objekte aus seinen Sammlungen mehr über die Geschichte des Weltmuseums Wien und die Konzepte der einzelnen Säle.

In den Kurzführungen Zoom-In: 20 Minuten, 1 Foto lenkt Kuratorin Hanin Hannouch die Aufmerksamkeit auf ein einzelnes ikonisches Foto, eine kleine Fotogruppe oder auf ein Fotoalbum mit dem Ziel, neue Fotograf*innen aus dem sogenannten Globalen Süden oder Frauen hinter der Kamera kennenzulernen.

Tanzbegeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Um 21 Uhr findet direkt vor dem Weltmuseum Wien eine indonesische Tanzperformance statt und alle Anwesenden sind im Anschluss eingeladen, gemeinsam Poco Poco, einen indonesischen Line-Dance, zu tanzen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – nur die Lust am Tanzen!

Für alle Kinder schlägt das Weltmuseum Wien um 18.30 Uhr das Märchenzelt auf. Hier hören Kinder Geschichten aus der ganzen Welt, erfahren Neues über den Alltag anderer Menschen und finden viele Gemeinsamkeiten.

Hier geht’s zum kompletten Programm im Weltmuseum Wien:

https://www.weltmuseumwien.at/lange-nacht-der-museen-2023/





MODE FÜR DIE BÜHNE UND SHOWBIZ im Theatermuseum

Als eine der größten Dokumentationsstätten ihrer Art zeigt das Theatermuseum die Bühnenkunst in all ihren Spielarten.

In der Langen Nacht der Museen finden im Theatermuseum am Lobkowitzplatz um 19, 21 und 23 Uhr Führungen zur aktuellen Sonderausstellung Mode für die Bühne. Monika von Zallinger statt. Die farbenfreudige Schau vermittelt die schöpferische Kraft der Kostümzeichnung.

Um 20, 22, und 0 Uhr heißt es „Der nackten Wahrheit auf der Spur“ sein. In diesen Führungen besucht das Publikum Gustav Klimts berühmtes Gemälde Nuda Veritas und den Figurenspiegel des Puppentheatervisionärs Richard Teschner.

Um 19.30 und 21.30 Uhr präsentieren Studierende des Instituts angewandtes Theater (IFANT) unter dem Titel Phänomenal/Populär/Tabu? szenische und musikalische Kommentare als Rückblick zur Ausstellung „Austropop. Von Mozart bis Falco“.

Lust auf die kommende Ausstellung Showbiz Made in Vienna (ab 18. Oktober) macht die Darbietung „Mir kommt keiner aus! Hubert Marischka macht Musik“. Im Eroica-Saal präsentieren Marie-Theres Arnbom und Georg Wacks gemeinsam mit Daniela Preimesberger (Violine), Christina Renghofer (Klavier) und Lorenz Raab (Flügelhorn) die unbekannten Seiten des Universalgenies Hubert Marischka (20.30 und 22.30 Uhr).

Darüber hinaus bietet das Theatermuseum an diesem Abend mit einer Verkleidungsstation (18 bis 23 Uhr) und Schattentheater-Experimenten im Theateratelier (19, 20 und 21 Uhr) ein umfangreiches Programm für die ganze Familie an.

Hier geht’s zum kompletten Programm im Theatermuseum:

https://www.theatermuseum.at/lange-nacht-der-museen-2023/





SCHAURIG SCHÖN wird‘s auf Schloss Ambras Innsbruck

Schloss Ambras in Innsbruck zählt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Das Schloss war eine Liebesgabe von Erzherzog Ferdinand II. an die nicht standesgemäße „schöne Welserin“ Philippine – für sie ließ er Schloss Ambras prachtvoll ausbauen.

In der großen Sonderausstellung Schaurig schön (nur noch bis 31. Oktober!) lassen sich zahlreiche geheimnisvolle Kreaturen, düstere Dämonen sowie fabelhafte Mischwesen entdecken. In zwei Familienführungen (20 und 21 Uhr) finden die Besucher*innen heraus, was das Haupt der Medusa mit den aus den Tiefen des Meeres stammenden Korallen zu tun hat, und woher die fantastischen Wesen, deren Körper aus Tier und Mensch bestehen, kommen.

Kinder können bei einer der beiden Harry Potter-Führung viele Parallelen zur Welt des Zauberlehrlings im Schloss Ambras entdecken (19.30 und 20.30 Uhr).

Weitere Führungen laden zum Staunen über die eindrucksvollen Ambraser Highlights wie die Kunst- und Wunderkammer, den einzigartigen Spanischen Saal, die Rüstkammern und das original erhaltene Bad der Philippine Welser ein (21.30 und 22.30 Uhr).

Hier geht’s zum kompletten Programm auf Schloss Ambras Innsbruck.





PROGRAMM:

Das komplette Programm mit allen Uhrzeiten der Führungen und Programmpunkte in allen Häusern des KHM-Museumsverbands finden Sie hier: https://www.khm.at/langenacht

TICKETS:

Tickets sind an allen Museumskassen des KHM-Museumsverbands erhältlich.

€ 15 / ermäßigt € 12 (für Schüler*innen, Studierende, Senior*innen, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder).

Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei.

Weitere Informationen zur ORF-Langen Nacht der Museen und Online Tickets finden Sie hier: https://langenacht.orf.at/tickets













Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS

Leitung Kommunikation

+43 1 525 24 - 4021

presse @ khm.at

www.khm.at