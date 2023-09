Whitepaper-Präsentation: Datenschutz in Visueller Kommunikation (EU & CH)

Diskussion und Whitepaper-Präsentation: "Mit Bildern & Videos datenschutzkonform kommunizieren – Eine praxisorientierte Einführung"

Wien (OTS) - Die Berichterstattung mittels Bild- und Video-Material ist allgegenwärtig. Organisationen tragen eine große Verantwortung ethische und rechtliche Maßstäbe einzuhalten, um die Rechte der Abgebildeten zu schützen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie das novellierte Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) enthalten Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.



In diesem Zusammenhang laden das Research Institute und fairpicture zur Vorstellung eines Whitepapers ein, das den datenschutzrechtlichen Rahmen visueller Kommunikation in der EU und der Schweiz beschreibt.

Dabei werden praxisorientierte Handlungsmöglichkeiten abgeleitet, um die Rechte von Abgebildeten zu schützen und die Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu gewährleisten.

Christof Tschohl und Noah Arnold unterrichten Sie über die datenschutzkonforme Verwendung von Bildern und Videos und stellen Ihnen praxisorientierte Lösungen vor. Sandra Wölfl von Licht für die Welt berichtet über die Praxis der neuen Regelungen und die Anwendbarkeit des Whitepapers.



Panel:

Moderation:

Die Veranstaltung wird als Hybrid-Event abgehalten. Das bedeutet, dass Sie entweder persönlich vor Ort oder virtuell daran teilnehmen können. Nachdem die Vor-Ort Plätze begrenzt sind halten wir diese für geladene Gäste und angemeldete und bestätigte Pressevertreter*innen frei.



Zur Anmeldung benutzen Sie bitte das Anmeldeformular unter

https://researchinstitute.at/fairpicture/

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an dieser spannenden Diskussion und der Präsentation dieses wegweisenden Whitepapers.

Über das Research Institute:

Das Research Institute in Wien forscht zum Thema Grund- und Menschenrechte in der Digitalisierung an der Schnittstelle von Recht, Technologie und Gesellschaft und berät Organisationen in datenschutzrechtlichen Fragen auch zu visueller Kommunikation. Zahlreiche Erfahrungen in der Erstellung publizierter Datenschutz- Folgenabschätzungen (z.B. zum österreichischen „digitalen Führerschein“ oder zur Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes) sowie Human Rights Impact Assessments fließen in ausgewählte Beratungsprojekte ein.

Über Fairpicture:

Fairpicture bietet faire Foto- und Videoaufträge, die ethischen und rechtlichen Kriterien für visuelle Kommunikation entsprechen. Wir entwickeln die Infrastruktur, zum Beispiel die Fairpicture Consent App, um Einwilligungsprozesse rechtskonform und für alle Beteiligten einfach durchzuführen. Außerdem berät Fairpicture Unternehmen zu Themen wie faire und ethische visuelle Kommunikation.

Über Licht für die Welt:

Licht für die Welt ist eine internationale Fachorganisation für Augengesundheit und inklusive Entwicklungszusammenarbeit in Afrika. Wir bauen medizinische Versorgung auf, verwirklichen Bildung für alle Kinder und stärken die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. Gemeinsam mit lokalen PartnerInnen treten wir für die Selbstbestimmung aller Menschen ein.

Datum: 12.10.2023, 13:00 - 15:00 Uhr

Ort: Research Institute AG & Co KG, Mezzanin (Anmeldung erforderlich, Alternativ Online Teilnahme), Lift vorhanden aber mehrere Stufen am Weg zum Lift

Florianigasse 55/10, 1080 Wien, Österreich

Url: https://researchinstitute.at/fairpicture/

Rückfragen & Kontakt:

Research Institute AG & Co KG

Andreas Czák, Anmeldungen: news @ researchinstitute.at

E-Mail: kontakt @ researchinstitute.at

Tel. Nr.: +43 1 524 3 524 – 0

www.researchinstitute.at