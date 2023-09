"Aktuell" Frage der Woche: Österreicher:innen gegen Regierungsbeteiligung der NEOS

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche" mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt immer freitags um 18:00 Uhr auf PULS 24, um 22:20 Uhr auf ATV und auf Österreichs SuperStreamer Joyn die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 500 Österreicher:innen: "Sollen die NEOS Teil der nächsten Bundesregierung sein?"



Mit 50 Prozent ist der größte Teil der Befragten, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, eher bzw. gänzlich gegen eine Regierungsbeteiligung der NEOS nach der nächsten Nationalratswahl. Diesen stehen 40 Prozent gegenüber, die die NEOS auf jeden Fall bzw. eher als Teil der kommenden Bundesregierung begrüßen würden. 10 Prozent haben keine Meinung dazu.

Unter den Wählergruppen gibt es große Unterschiede: Während sich 90 Prozent der NEOS-Wähler:innen eine Regierungsbeteiligung wünschen und auch 66 Prozent der Grün-Wähler:innen dieser positiv gegenüberstehen, sind die SPÖ-Wähler:innen unentschlossen (48 Prozent pro Regierungsbeteiligung, 43 Prozent contra). Sowohl die Mehrheit der ÖVP-Wähler:innen (51 Prozent), als auch 84 Prozent der FPÖ-Wähler:innen möchten die NEOS nicht in der kommenden Bundesregierung sehen.

Meinungsforscher Peter Hajek: "Das Problem von NEOS ist nicht, dass es zu wenig Unterstützung für eine pinke Regierungsbeteiligung gibt, sondern ob sich diese Beteiligung auch arithmetisch ausgeht. Eine Ampel-Koalition aus SPÖ, Grünen und NEOS erscheint heute in weiter Ferne. Bleibt noch, dass man als Anhängsel in eine ÖVP-SPÖ-Koalition geht, um eine Mehrheit abzusichern, was auch mäßig attraktiv erscheint. Eine weitere Hürde stellt der Einzug neuer Parteien in den Nationalrat dar. Je mehr Parteien vertreten sind, desto schwieriger wird die Koalitionsfindung"

