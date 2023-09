OÖ. Volksblatt: "Ablenkungsmanöver" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 29. September 2023

Linz (OTS) - Also ganz ehrlich: Viel durchschaubarer geht fast nicht. Da stolpert die SPÖ von einem Fettnäpfchen ins andere und anstatt die eigenen Probleme zu analysieren und aufzuarbeiten wird versucht, andere anzupatzen, um abzulenken. Mittlerweile sollen also zwei rote Bezirkskaiser und zumindest drei SPÖ-Politikerinnen von Kauf und Umwandlung ihrer „Schrebergärten“ profitiert haben. Ob das zu Konsequenzen führt und ob man sich alle alten Umwidmungen in Wien anschauen wird, darf bezweifelt werden. Und dann verdrückt sich Meinungsforscher Ogris und sein Konzept zur roten Rückeroberung des Kanzleramts wird publik – und während SORA Konsequenzen gezogen hat, entrüstet sich die SPÖ lieber über ein nun bei Twitter aufgetauchtes drei Monate altes Video, auf dem ÖVP-Chef Karl Nehammer in einer Vinothek vor Parteifreunden aus dem Nähkästchen plaudert.

Zugegeben: Die Diktion des Kanzlers ist nicht diplomatisch. Aber die Reaktionen sind auch nicht zimperlich.

Für SPÖ-Schatten-Frauenministerin Holzleitner zeigt das „Skandal-Video“ die Ahnungslosigkeit des Kanzlers. Und SPÖ-Chef Babler sieht sogar den Rentenklau und den Tod des Gesundheitssystems an die Wand gemalt – um dann seine „Politik für die Menschen“ für die kommende Wahl zu empfehlen. Übrigens kommt das so ähnlich auch im SPÖ-SORA-Strategiepapier vor.

