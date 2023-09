next layer unterzeichnet Climate Neutral Data Centre Pact

Der österreichische IT-Infrastruktur- und Telekommunikationsdienstleister tritt der Initiative für klimaneutrale Rechenzentren bei.

Wien (OTS) - Der Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP) ist eine selbstregulierte Initiative mit dem Ziel, Rechenzentren in Europa bis 2050 klimaneutral zu führen. Dabei werden die teilnehmenden Organisationen unter anderem unter den Aspekten CO2-neutraler Betrieb, Energiemanagement oder effiziente Nutzung von Rohstoffen auditiert und zertifiziert.

„Der ressourcenschonende Betrieb unserer Rechenzentrumsstandorte ist uns seit Jahren ein Anliegen und die Energieeffizienz und CO2-Neutralität haben Priorität. Deswegen gehen wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung und unterstützen die Initiative CNDCP. Rechenzentren sind Träger der Digitalisierungsinfrastruktur und haben eine Vorreiterrolle in der Ökologisierung unserer Wirtschaft.“, sagt dazu Georg Chytil, Geschäftsführer von next layer.

Über next layer

next layer ist ein 2004 gegründeter österreichischer Internet Service Provider und Cloudanbieter, der perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverlösungen von Geschäftskunden entwirft und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. Das Portfolio wird verstärkt durch die next layer Cloud, welche zahlreiche Services wie virtuelle Server, Managed Kubernetes, oder Speicher- und Collaborationlösungen hochverfügbar an Standorten in Österreich und Deutschland bietet.

next layer ist ISO 27001-zertifiziert und mehrere Mitarbeiter sind ITIL-geprüft. Zusätzlich sind sie Mitglied der Austrian Datacenter Association ADCA und als eines der wenigen Unternehmen aus der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche staatlich ausgezeichnet und somit Träger des Österreichischen Staatswappens. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte Banken, Versicherungen, Behörden, IT-Dienstleister und Systemintegratoren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nextlayer.at und https://www.climateneutraldatacentre.net/

Rückfragen & Kontakt:

Ines Klavora, Marketing & PR

Tel.: +43 664 3176412

E-Mail: ines.klavora @ nextlayer.at



Georg Chytil, Geschäftsführer

Tel.: +43 664 3176404

E-Mail: georg.chytil @ nextlayer.at