Stocker: „Die Opposition befindet sich schon im Wahlkampfmodus“

FPÖ und SPÖ arbeiten mit Wahltaktiererei gegen das Land

Wien (OTS) - „Die Opposition befindet sich mit ihren haltlosen Attacken schon im Wahlkampfmodus. Während die Volkspartei mit Optimismus und den Glauben an Österreich an die Arbeit für die Menschen herangeht, versuchen Parteien wie die FPÖ und SPÖ mit schmutzigen Angriffen gegen den Kanzler politisches Kleingeld zu sammeln. Die Opposition ist schon so verzweifelt, dass sie jetzt sogar völlig richtige Aussagen zu verdrehen versucht, die doch eigentlich dem Hausverstand entsprechen sollten“, so Christian Stocker, Generalsekretär der Volkspartei.

„Anstatt sich konstruktiv in die politische Debatte einzubringen, arbeitet die Opposition vor allem mit Falschdarstellungen und Misstrauensanträgen gegen die Bundesregierung und gegen die Menschen in diesem Land“, so Stocker, der abschließend betont: „Diese Parteien wollen tagtäglich nur das Schlechte hervorheben und die Menschen in diesem Land verunsichern. Der Marxist Babler will das mithilfe von Strategiepapieren gegen unliebsame Gegner und das Sicherheitsrisiko Kickl mit seinen Parteifreunden, die die Taliban besuchten. Aber wir, die Volkspartei, arbeiten für Österreich. Wir stehen zu Österreich. Und wir glauben an Österreich.“



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/