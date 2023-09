Maybelline New York macht einen Splash in Roblox: Ein Digitales Make-up und Musikabenteuer

New York (ots/PRNewswire) - Maybelline New York hat sich in die virtuelle Welt von Roblox gewagt und ein neues Publikum von Make-up-Enthusiasten gefesselt. Im Rahmen einer Partnerschaft mit Splash, hat die Marke eine 360-Marken-Kampagne gestartet, die speziell auf die lebendige Musikgemeinschaft innerhalb von Roblox abzielt.

Innerhalb der virtuellen Welt, bietet Maybelline virtuelle Make-up-Looks, Mini-Spiele und exklusive Musik. Es schafft so ein umfassendes Erlebnis, das Selbstentfaltung fördert, was einen Kernwert von Maybelline New York darstellt.

Emily Arkells, Vizepräsidentin von Digital forMaybelline New York, erklärt: „Als führende Make-up-Marke im digitalen Raum hat sich Maybelline dazu verpflichtet, Verbrauchern neue und aufregende Erlebnisse, welche die Selbstentfaltung fördern, zu bieten. Unsere Partnerschaft mit Splash auf Roblox ermöglicht es uns, unsere Produkte nahtlos in eine interaktive Welt zu integrieren. Mit einer Vielzahl an virtuellen Make-up-Looks, die von talentierten Make-up-Künstlern und 3D-Künstlern kreiert wurden, können Nutzer jetzt mit unterschiedlichen Stilen und Ausdrücken innerhalb der virtuellen Welt von Roblox über das Musikspiel Splash experimentieren. Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu Maybelline New Yorks Kernwerten von Selbstentfaltung, Spiel und Befähigung. Es macht so die Selbstentfaltung für alle zugänglich, wo immer sie sich mit unserer Marke engagieren".

Maybellines Kampagne „Makeup Your Mix" lädt Nutzer von Roblox ein, sich in faszinierende Erlebnisse wie die Maybelline New York Lounge und den Graffiti-Raum einzutauchen. Diese virtuellen Räume bieten den Nutzern spannende Möglichkeiten, ihre Kreativität zu entfalten, indem sie mit einer breiten Palette von Maybelline-Produkten experimentieren. Zum Beispiel können Benutzer Vinyltinte und die Falsies Surreal Mascara verwenden, um Graffiti zu malen. Die Kampagne führt sechs einzigartige Make-up-Looks ein, die gekennzeichnet mit beliebten Maybelline-Franchises sind, wie beispielsweiseSuperStay Vinyl Ink Lip und SuperStay Matte Ink Lip, sowie neue Innovationen wie Falsies Surreal Mascara und Color Tattoo-Augen-Stix. Ganz gleich, ob sie einen frechen oder scharf-kantigen Look oder einen dezenten und natürlichen Stil suchen, unsere virtuelle Plattform bietet eine Fülle an Optionen und Inspirationen.

Richard Slatter, Leiter der Partnerschaften bei Splash, drückte seinen Stolz auf die Zusammenarbeit zwischen Maybelline, Super League Enterprise, United Talent Agency, Roblox und Splash bezüglich dieser Aktivierung aus. „Das Team brachte ihr Spitzenspiel für diese Aktivierung auf den Tisch. Ich bin wirklich stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben. Unsere Community liebt es absolut! Splash-Spieler, die kreative junge Menschen sind, sind sehr engagiert. Wir würden gerne mit mehr Marken zusammenarbeiten, die versuchen, dieses Publikum, nicht nur auf Roblox, sondern auch bei unseren anderen Produkten, zu erreichen".

Maybelline erkennt die Kraft der Musik als Plattform für persönliche Kreativität und Individualität an. In diesem Zusammenhang hat sich die Marke mit virtual DJ Kai zusammengeschlossen, um ihren neuesten Track „Fantasy" zu veröffentlichen. Die Nutzer haben die Möglichkeit, das Lied bis zum 28. September neu zu mischen und an der Hörparty von Kai teilzunehmen. Durch Gamifizierung und Markenaktivierungen können Nutzer eine Vielzahl von Maybelline-Artikeln und Bekleidung gewinnen und sammeln.

Diese interaktive Kampagne ermöglicht es Nutzern, in das virtuelle Feld von Maybellines „Makeup Your Mix" auf Roblox einzutauchen, wo Kreativität keine Grenzen hat.

Über Maybelline New York Maybelline New York ist eine der weltweit führenden Kosmetikmarken, die in mehr als 120 Ländern weltweit präsent ist und über seinen legendären, langlebigen Lippenstift (Matte Ink) 33 Millionen Verbraucher erreicht. Die meistverkaufte „Fit Me" Foundation der Marke ist seit 2017 in 40 Farbtönen erhältlich, um sicherzustellen, dass alle überall ihren perfekten Farbton, Ton und ihre Textur finden können (97 % der Käufer fanden ihre Passform in einer Verbraucherstudie!). Maybelline New York hat sich dazu verpflichtet, allen das Selbstvertrauen zu geben, mit zugänglichen, integrativen und mit benutzerfreundlichen Produkten Schritt zu halten.

Informationen zu Splash: Splash ist seit 2017 an der Spitze der Innovation bei Gaming und KI-Musik. Mit einer Reihe erfolgreicher Produkte auf dem Markt, darunter das beliebte Roblox-Spiel „Splash", die mobile DJ-App „Splash Music & Beatmaker" und die Text-zu-Musik-KI „Splash Pro". Splash revolutioniert weiterhin die Musikindustrie und zielt darauf ab, die Musikkreation noch schneller, einfacher und unterhaltsamer als je zuvor zu gestalten.

