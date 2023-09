"ÖBB - Schwarze Löcher, rote Zahlen" (H. Godeysen - Recherchebuch 2012)

Wien (OTS) - Das Buch "ÖBB - Schwarze Löcher, rote Zahlen“ ist zwar vor mehr als elf Jahren erschienen, es ist aber weiterhin ein Schlüsselwerk zur Erklärung jener „Beutegemeinschaft“, die unter wechselnden (aber immer falschen) Vorwänden – Kapazitätsengpässe, EU-Verpflichtungen, Verkehrsprognosen, Attraktivitätsgewinn, Erreichbarkeit, Umweltschutz – im Wege von Bauinvestitionen der Bahn das Geld der Steuerzahler in die Taschen einer kleinen, aber gut vernetzten Baulobby umleitet.

Hubertus Godeysen hat in diesem Buch viele Problemstellen des „System Bahn“ in Österreich angesprochen, insbesondere die gewaltigen Fehlinvestitionen durch die Megatunnelprojekte. Zahlreiche Aspekte wurden detailliert beleuchtet, von den Verkehrsprognosen über die Umweltfolgen bis hin zu den Kosten. Viele Ereignisse und neue Daten haben seit Veröffentlichung des Buches die kritischen Anfragen des Autors absolut bestätigt. Vor allem die Abläufe, wie es zu den Fehlentscheidungen unserer Politik und Verwaltung - unter massivem Einfluss von Lobbyisten - gekommen ist, wurden präzise erkannt und mittlerweile auch in vier EU-Rechnungshofberichten (2015,2017, 2020 und 2023) kritisch beleuchtet.

Das Buch "ÖBB - Schwarze Löcher, rote Zahlen“ ist ab sofort, mit Zustimmung des Autors, in unveränderter Originalfassung als Download (E-Book) im Internet kostenfrei erhältlich. Für alle Kritiker dieser Milliardenprojekte ist es eine große Genugtuung, dass dieses schriftliche Dokument eines gewaltigen Staatsversagens nunmehr von allen österreichischen Staatsbürgern (und Steuerzahlern) unter folgenden Links eingesehen werden kann:

https://www.ots.at/redirect/transitforum

https://www.ots.at/redirect/tuwien15

Rückfragen & Kontakt:

Dkfm. Franz Fally

A. Baumgartnerstr. 44/A1/264

1230 Wien

Tel: ++43 1 667 71 51

fally.paper @ aon.at