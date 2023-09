LAbg. Ecker: „Drohender Mangel an Musikschullehrkräften bedroht Kulturland NÖ“

Grüne warnen vor massiven Verschlechterungen im neu geplanten Dienstrecht und fordern die Gewerkschaft zur Gegenwehr auf

Wenn dieser Entwurf so beschlossen wird, dann wird es nach den Kindergärten und dem Pflichtschulbereich auch bei den Musikschulen massive Engpässe an Lehrkräften in Niederösterreich geben. Georg Ecker

St. Pölten (OTS) - „ Wenn dieser Entwurf so beschlossen wird, dann wird es nach den Kindergärten und dem Pflichtschulbereich auch bei den Musikschulen massive Engpässe an Lehrkräften in Niederösterreich geben. Das wird große negative Auswirkungen auf das Kulturland Niederösterreich haben“, warnt LAbg. Georg Ecker, Bildungssprecher der Grünen. Von Tonkünstlern über Blasmusikkapellen bis zu den Streichorchestern sei vieles in Gefahr, was in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich aufgebaut wurde. In Niederösterreich liegt derzeit nämlich ein neues Dienstrecht für Musikschullehrer:innen im Rahmen einer Dienstrechtsnovelle für Gemeindebedienstete zur Begutachtung auf. „Dieses bietet einige Fallstricke und Verschlechterungen, obwohl die Lehrkräfte an Musikschulen schon heute oft schlechter gestellt sind als andere Lehrer:innen“, sagt Ecker.

Denn künftig wären Musikschullehrer:innen mit einem abgeschlossenen Studium (bis zu 12 Semester) etwa Freizeitpädagog:innen (mit zwei Semestern Ausbildung) gleichgestellt und nicht einmal auf derselben Stufe Pflichtschullehrer:innen. Dabei sind gerade Niederösterreichs Musikschullehrer:innen im Bundesländervergleich bereits jetzt auf dem letzten Platz, was den Lebensverdienst betrifft.*

Die neuen Bestimmungen führen zu schlechterer Bezahlung bei ohnehin schon meist prekären Anstellungsverhältnissen. Diese sollen nun auch noch einmal verschlechtert werden. Denn künftig soll gesetzlich verankert werden, dass das Beschäftigungsausmaß für Musikschullehrer:innen jedes Jahr geändert werden darf. Außerdem sollen befristete Verträge künftig zweimal (statt nur einmal) verlängert werden dürfen. „Wenn jetzt viele Lehrkräfte in Pension gehen, werden diese Verschlechterungen zu einem Personalengpass führen. Die junge Generation wird zu solchen Bedingungen nicht bereit sein, in der Musikschule zu unterrichten. Das haben mir bereits zahlreiche Lehrkräfte bestätigt. Die Gewerkschaft darf diesem faulen Kompromiss daher nicht zustimmen“, verlangt Ecker. Er kündigt auch im Weiteren parlamentarischen Prozess Widerstand gegen das Gesetz an. „Die Musikschulen sind die Basis des Kulturlands Niederösterreich, unter anderem auch der zahlreichen Blasmusikgruppen. Wenn hier eine massive Verschlechterung für die Lehrkräfte kommt, wird sich das auf die Kinder und Jugendlichen und letztlich auch auf die Musikgruppen negativ auswirken“, warnt Ecker.

*(Quelle: https://infonetzwerk.oberwalder.info/wp-content/uploads/2023/06/BUNDESLAENDERVERGLEICH_LEBENSGEHALT_LUGITSCH_2023.png)





