SORA: Ogris legt Geschäftsführung zurück

Die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit und Seriosität von Günther Ogris hat über Jahrzehnte entscheidend dazu beigetragen, SORA als international renommiertes Forschungs-Institut zu etablieren. Umso mehr habe ich größten Respekt für seine Entscheidung, sich infolge eines Fehlers aus der Geschäftsführung von SORA zurückzuziehen. So wie es uns in der Sozial- und Politikforschung immer wieder gelungen ist, Vorbild zu sein und zu inspirieren, erwartet man das zu Recht auch in Sachen Transparenz und Glaubwürdigkeit von uns. Dieser Erwartung wollen und werden wir gerecht werden.

Christoph Hofinger

