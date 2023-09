Bundesheer: Kommandoübergabe bei der Auslandseinsatzbasis

Verteidigungsministerin Tanner überträgt das Kommando der Auslandseinsatzbasis an Oberst Karl Wolf

Wien (OTS) - Heute Donnerstag, den 28. September 2023, wurde bei einem militärischen Festakt im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und zahlreichen Fest- und Ehrengästen, als sichtbares Zeichen für die Kommandoübernahme die Insignie der Auslandseinsatzbasis von Oberst des Generalstabsdienstes Christian Tesar an Oberst Karl Wolf übergeben.

„In Zeiten von weltweiten Konflikten sind Friedenseinsätze noch wichtiger und bedeutender für uns geworden. Die Auslandseinsatzbasis in Götzendorf ist die Heimat und Ausbildungsstätte aller Auslandseinsatzsoldaten, international als auch national. Mit Oberst des Generalstabsdienstes Christian Tesar hatte sie einen Kommandanten, welcher den Verband hervorragend leitete, dafür bedanke ich mich. Dem neuen Kommandanten, Oberst Karl Wolf, wünsche ich viel Erfolg und Soldatenglück. Kaum jemand kennt den Verband so gut wie er“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Oberst Karl Wolf übernimmt als neuer Kommandant der Auslandseinsatzbasis einen Verband, den er gut kennt. Oberst Wolf war seit Bestehen der Auslandseinsatzbasis in der heutigen Form ab dem Jahr 2011 deren stellvertretender Kommandant und Leiter Stabsarbeit. Der 1965 geboren Oberst Karl Wolf wuchs im Bezirk Leibnitz in der Steiermark auf. Wolf musterte 1998 als Pionieroffizier zur damaligen 9. Panzergrenadierbrigade nach Götzendorf aus. Trotz zahlreicher Einsätze im In- und Ausland bleib Oberst Wolf der Garnison Götzendorf immer treu. So diente er nach Auflösung der 9. Panzergrenadierbrigade im Kommando internationale Einsätze mit Sitz in der Wallenstein-Kaserne in Götzendorf. Ab diesem Zeitpunkt war die Vorbereitung und Entsendung von Soldatinnen und Soldaten zu Auslandseinsätzen die Hauptaufgabe von Oberst Wolf. Daran änderte die Umbenennung des Kommandos Internationale Einätze zuerst in Zentrum Einsatzvorbereitung und schließlich in die Umgliederung in die Auslandseinsatzbasis nichts. Oberst Wolf vollendet mit der Kommandoübernahme der Auslandseinsatzbasis eine lange Karriere im Dienste der internationalen Einsätze am Standort Götzendorf.

Oberst des Generalstabsdienstes Christian Tesar führte die Auslandseinsatzbasis von 01. Oktober 2022 bis 30. September 2023. Oberst Tesar musterte 1988 als Leutnant in der Waffengattung Flieger an der Theresianischen Militärakademie aus. Der 1964 in Linz geborene Oberst des Generalstabsdienstes Christian Tesar war danach lange Jahre Einsatzpilot, unter anderem auch auf der Saab J 105 und dem Saab Draken. In den Jahren 2015 bis 2017 absolvierte Oberst des Generalstabsdienstes Christian Tesar erfolgreich den FH-Masterstudiengang „militärische Führung“ und wurde 2021 in den Generalsstabsdienst übernommen. In der Folge wird Oberst des Generalstabsdienstes Christian Tesar als Evaluierungsdirektor für Kampfflugzeuge seinen Dienst für Österreich versehen. Oberst des Generalstabsdienstes Christian Tesar ist verheiratet.

Die Auslandseinsatzbasis in Götzendorf ist das Kompetenzzentrum für Auslandseinsätze des Österreichischen Bundesheeres und zuständig für die Vor- und Nachbereitung von friedensstützenden Operationen, humanitären Einsätzen und Such- und Rettungsmissionen von österreichischen Soldatinnen und Soldaten im Ausland. International ist die Einrichtung als „Austrian Armed Forces International Centre“ (AUTINT) bekannt und hat den Status eines „Partnership Training and Education Centres“ – neben der Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres werden hier auch Mitarbeiter der OSZE gezielt auf Auslandsmissionen vorbereitet. In Summe sind rund 200 Bundesheerangehörige mit der Vorbereitung für die Auslandsmissionen beschäftigt.

