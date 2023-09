Zum ersten Mal in Wien

Australische First Nations-Modeschöpferinnen zeigen ihre Kollektionen

Wien (OTS) - Ein besonderer Event hat am Dienstag, dem 26. September, in der Australischen Botschaft in Wien stattgefunden. Zum ersten Mal haben vier australische First Nations-Modelabels ihre Kollektionen in Österreich präsentiert. Die Modeschöpferinnen arbeiten in einem gemeinnützigen Sozialunternehmen zusammen und haben in Anlehnung an Symbole, Geschichten und Kunstwerke der Aborigines spannende und hier noch nie zuvor gezeigte Sommer- sowie Galamode einem interessierten Publikum aus Mode, Kultur und Wirtschaft näher gebracht.

“Australien hat eine unglaublich vielfältige Bevölkerung. Deshalb freuen wir uns, dass heute die First Nations-Australier und -Australierinnen ihre Geschichte, ihre Kultur und Errungenschaften in der ganzen Welt, einschließlich in Österreich, vermitteln können”, erklärte Botschafter-Stellvertreter Emil Stojanovski in seiner Begrüßungsrede.

Indem First Nations-Australier und -Australierinnen ihre Kultur, Traditionen und Kunst in Mode umsetzen, leisten sie laut Amanda Healy, Gründerin des Labels Kirrikin, einen großen Beitrag zur Stärkung der First Nations-Communities.

Neben Kirrikin, das seine jüngste Kollektion von Galaroben sowie lockere Sommeroutfits für Männer vorstellte, präsentierten die Labels Miimi & Jiinda eine frische Sommerkollektion, Maara Collective harmonische, erdige Designs und Ngali eine Kollektion, die indigene Kunstwerke zum Leben erweckt.

Ein besonderes Highlight stellte die Teilnahme von Shannon McGuire, CEO von Kirrikin, dar. Sie war eines der ersten indigenen Models in Australien, das sich in der Modeindustrie einen Namen gemacht hat. Sie erlangte Bekanntheit, nachdem sie 2005 den dritten Platz in der Fernsehsendung Australia's Next Top Model belegt hatte.

Die Besucher und Besucherinnen waren von der präsentierten Mode begeistert und wünschen sich eine Fortführung der geknüpften Bande, vielleicht sogar durch eine Teilnahme der First Nations-Modedesignerinnen an der Vienna Fashion Week 2024.

