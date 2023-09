„Vielfalt der Harfe“ am 30.9. im Bezirksmuseum Döbling

Wien (OTS) - Monika Stadler ist eine Virtuosin auf der Harfe, die Auftritte in aller Welt absolviert (England, Frankreich, Vietnam, u.a.). Die famose Harfenistin musiziert am Samstag, 30. September, im Festsaal des Bezirksmuseums Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96, Villa Wertheimstein). Das Konzert fängt um 19.30 Uhr an. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Zuhörer*innen werden erbeten. Infos und Anmeldungen zum Abend „Vielfalt der Harfe“ per E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

Große Tourneen (USA, Kanada, Japan) und Festival-Engagements (England, Italien, Serbien, u.a.) sind genauso erwähnenswert wie die Präsenz im Rundfunk (Deutschland, Algerien, Marokko, etc.) und etliche CDs von Monika Stadler, darunter das Album „Between Earth, Sea & Sky“. Auskünfte über den Museumsbetrieb (Öffnungsstunden, Historische Sammlungen, Sonder-Ausstellung, Kultur-Termine) erhalten Interessierte von der ehrenamtlichen Direktorin, Brigitte Kolin, unter der Telefonnummer 01/368 65 46 (Montag und Mittwoch: Vormittag). Auch ein Blick ins Internet lohnt sich: www.bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Harfenistin Monika Stadler: www.harp.at/de/home.html

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/





