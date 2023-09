Hacker/Franz/Winkler eröffnen topmodernes FSW-Tageszentrum für Senior:innen in Favoriten

FSW-Tageszentrum PLUS feiert 20 jähriges Jubiläum an neuem Standort

Wien (OTS) - „Das FSW-Tageszentrum Favoriten setzt nach seinem Umzug neue Standards bei der Betreuung von Seniorinnen und Senioren. Durch die moderne Ausstattung, die Nähe zu Grünraum und der hohen qualitätsvollen Leistung der Mitarbeiter:innen können Senior:innen hier entspannte Tage verbringen. Gleichzeitig sind deren Angehörige entlastet, weil das Tageszentrum auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet hat“, betont Sozialstadtrat Peter Hacker bei der feierlichen Eröffnung des neuen Standortes am Laaer Wald.



Der FSW fördert und finanziert eine Vielfalt an Pflege- und Betreuungsleistungen, darunter auch 18 Tageszentren für Senior:innen. „Das Angebot der Tageszentren fördert die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener und unterstützt sie dabei, möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. Mit den drei FSW-Tageszentren PLUS bieten wir für pflegende Angehörige mit den erweiterten Öffnungszeiten an Wochenenden und Feiertagen eine zusätzliche Entlastung“, so Susanne Winkler, FSW Geschäftsführerin. Insgesamt besuchen jährlich rund 2.000 Wiener:innen ein Tageszentrum.



Hohe Zufriedenheit mit den FSW-Tageszentren

Eine aktuelle FSW-Kund:innen- und Angehörigenbefragung stellt dem Angebot der Tageszentren einmal mehr ein sehr gutes Zeugnis aus: 98% der befragten Kund:innen und 97% der Angehörigen sind zufrieden mit ihrem jeweiligen Tageszentrum. Besonders schätzen die Kund:innen die Ausstattung, die Ruhemöglichkeiten, die Sauberkeit und Hygiene, die Gesundheitsförderung, die Aktivitäten im Tageszentrum, die Möglichkeiten, an die frische Luft zu kommen und die Pflegeleistungen.



FSW-Tageszentrum PLUS Favoriten

„Der neue Standort ist das Flaggschiff unter den FSW-Tageszentren. In der Planung wurden sämtliche Bedürfnisse und Eventualitäten berücksichtigt, beispielsweise mit einer adäquaten Kühlanlage oder einer modernen Küche für unsere Diätologinnen, deren Betrieb sicherlich für genussreiche und vor allem gesundheitsfördernde Stunden sorgen wird“, betont Bereichsleiter Hartwig Müller, der für die Planung des neuen Tageszentrums verantwortlich ist.

Das neue Tageszentrum ist besonders auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgelegt und punktet mit einer topmodernen Ausstattung, z.B. einem eigenen Computerbereich für die Senior:innen und einer Küche, eigens für die diätologischen Kochworkshops. Ein großzügiger Rundgang ermöglicht es Menschen mit dementiellen Erkrankungen, sich frei und gefahrlos zu bewegen. Der Gartenbereich und die unmittelbare Nähe zum Böhmischen Prater machen Lust auf zahlreiche Outdoor-Aktivitäten in naher Zukunft.



„Ich gratuliere dem Team des Tageszentrums zu seinem 20. Jubiläum und freue mich, dass der neue Standort so gut bei den Besucher:innen ankommt. Wohnortnahe Angebote wie das Tageszentrum fördern das soziale Miteinander und unterstützen dabei, möglichst lange und gesund daheim wohnen zu können“, betont Marcus Franz, Bezirksvorsteher aus Favoriten bei der feierlichen Eröffnung.



Ein PLUS an Flexibilität

Die Tageszentren Favoriten, Winarskystraße und Oriongasse bieten erweiterte Öffnungszeiten an Wochenenden und Feiertagen von 9:00 bis 18:00 Uhr an. Das entlastet pflegende Angehörige und ermöglicht alleinstehenden Senior:innen ein Mehr an sozialen Kontakten. Vorreiter war das Tageszentrum Favoriten, das 2016 das erste Tageszentrum PLUS wurde. Wie wichtig das Angebot für die Angehörigen ist, unterstreicht auch die Kund:innen- und Angehörigenbefragung: 90% der Angehörigen fühlen sich durch das Angebot entlastet, bei 81% hat sich die Lebensqualität verbessert und mehr als die Hälfte gibt an, dass sie durch den Kund:innenbesuch der Tageszentren ein selbstbestimmtes Leben führen können.



Über die FSW-Tageszentren

Die elf FSW-Tageszentren bieten bedarfsgerechte Pflege und Betreuung von Senior:innen. Das Aktivieren und Mobilisieren der Kund:innen durch professionelles Personal und ein abwechslungsreiches Tagesprogramm stehen dabei im Mittelpunkt. Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Kundi:nnen zu erhalten und zu fördern sowie Angehörige zu unterstützen.



