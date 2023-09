"Falls das ein Traum ist, weck mich bitte nicht auf"

Formel-1-Star Daniel Ricciardo unternimmt Roadtrip durch seine Heimat Westaustralien (FOTO)

Perth (ots) - Nicht nur auf den Rennstrecken dieser Welt fühlt sich Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo wohl. Auch auf den Straßen in seiner Heimat Westaustralien ist er gerne unterwegs. In einem Video-Interview (deutschsprachiges Q&A hier) erzählt er, warum sich eine Auszeit vom Rennstall für ein unvergessliches Roadtrip-Abenteuer durch den größten Bundesstaat Down Under lohnt und was er an Westaustralien besonders schätzt.

Zusammen mit seinem besten Freund Blake war der Formel-1-Star mit dem charmanten Lächeln kürzlich auf dem Coral Coast Highway von Perth (Boorloo) nach Exmouth (Warnangoora) unterwegs. Auf dieser 1.250 Kilometer langen Reise war für ihn der Weg das Ziel.

Sein Roadtrip führte Daniel durch spektakuläre Landschaften, wie zum Beispiel zu den surreal anmutenden Farbschattierungen des pinken Sees Hutt Lagoon, zum Millionen-Sterne-Himmel im Outback und zu einem wahren Küstenparadies im Weltnaturerbe-Gebiet von Shark Bay (Gutharraguda), wo er Einblick in die mehr als 60.000 Jahre alte Kultur der Aboriginal People erhielt. Endstation der Tour war schließlich das Ningaloo Reef (Nyinggulu), ebenfalls UNESCO Welterbe. Dort mit Walhaien schwimmen zu dürfen, war ein absolutes Highlight für den gebürtigen Perthianer. "Ich war so weit außerhalb meiner Komfortzone, als ich ins Wasser sprang. Aber dann siehst du zum ersten Mal einen Walhai und es ist so friedlich, es ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis", schwärmt Ricciardo.

Auch auf die Frage, warum Westaustralien ein einzigartiges Reiseziel ist, weiß er sofort eine Antwort: "Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen (lacht), aber ich würde sagen, Westaustralien hat einfach alles. Allein die Landschaft zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht. Man hat dieses verrückte, weitläufige, endlose Outback, das trocken und etwas karg ist, und dann, hundert Meter weiter, findet man diese unberührten Strände, die ihresgleichen suchen. Dann gibt es hoch aufragende Wälder und erstklassige Weingüter im Süden, alles, was man sieht, scheint einzigartig und unberührt zu sein. Das liebe ich."

Die schönsten Momente, die die beiden Freunde auf ihrer Reise erlebt haben, zeigt ein kurzer Film, der Teil der neuen Marketing-Kampagne "Unterwegs auf Traumstraßen" von Tourism Western Australia ist, und Besucher dazu einlädt, den Westen Australiens selbst auf vier Rädern zu erkunden.

