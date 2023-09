Neue Folge „Fakt oder Fake“ mit Angelika Niedetzky, Andreas Vitásek und Manuel Thalhammer am 29. September in ORF 1

Danach: „Martina Schwarzmann: Gscheid gfreid“ und eine neue Folge „Was gibt es Neues?“ mit Sarsam, Marold, Brandl, Malarina und Gernot

Wien (OTS) - Die Geistesblitze von Angelika Niedetzky, Andreas Vitásek und Manuel Thalhammer schlagen voll ein, wenn sie in „Fakt oder Fake“ am Freitag, dem 29. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 über realistische Feuerbälle, unterschiedliche Mondphasen und verkehrte Klimmzüge rätseln. „Gscheid gfreid“ wird sich anschließend um 21.15 Uhr, wenn die bayerische Kabarettistin Martina Schwarzmann mit ihrem Programm Bilder in die Köpfe des Publikums zaubert. Anschließend um 22.35 Uhr begeht Oliver Baier mit seinem „Was gibt es Neues?“-Rateteam den „Stell eine dumme Frage“-Tag. Omar Sarsam, Eva Maria Marold, Joachim Brandl, Malarina und Viktor Gernot rätseln unter anderem über den „Selbstschläger“.

Neue Folge: „Fakt oder Fake“ um 20.15 Uhr

Blitze erhellen in dieser neuen Folge das Studio von Moderator Clemens Maria Schreiner – es sind die Geistesblitze von Angelika Niedetzky, Andreas Vitásek und Manuel Thalhammer. Angeregt wird diskutiert und gerätselt, ob Feuerbälle im echten Leben existieren, oder doch nur in gut gefakten Videos. Und kann es sein, dass der Mond Einfluss auf das Wetter nimmt? Weniger kopflastig ist die Frage, ob ein verkehrter Klimmzug wirklich möglich ist, denn hier kommt vorrangig der Bizeps zum Zug.

„Martina Schwarzmann: Gscheid gfreid“ um 21.15 Uhr

Die bayrische Kabarettistin – hierzulande auch bekannt aus dem „Kabarettgipfel“ – präsentiert einen Abend voller kluger Gedanken, schräger Geschichten und bisher ungesungener Lieder. Mit der Gitarre malt sie durch ihre Geschichten und Lieder Bilder in die Köpfe, mit denen man die eigenen Wände tapezieren möchte. Und nachher wird man sagen: „Heid hama uns gscheid gfreid!“.

Neue Folge: „Was gibt es Neues?“ um 22.35 Uhr

Oliver Baier feiert mit seinem Rateteam den inoffiziellen Feiertag von „Was gibt es Neues?“, den „Stell eine dumme Frage“-Tag. Wobei es selbstverständlich keine dummen Fragen gibt, sondern höchstens falsche, aber dafür umso lustigere, Antworten. Omar Sarsam, Eva Maria Marold, Joachim Brandl, Malarina und Viktor Gernot rätseln in dieser Woche unter anderem darüber, was ein „Selbstschläger“ ist. Die Promifrage stellt einer der Chef-Fragensteller der Nation, der „ZIB 2“-Moderator Martin Thür.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann Martina Schwarzmanns Soloprogramm „Gscheid gfreid“ schon jetzt gestreamt werden. Ebenfalls abrufbar sind alle bisherigen Staffeln und neue Folgen von „Fakt oder Fake“ mit Clemens Maria Schreiner und vielen prominenten Rategästen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at