AVISO: Recruiting Day der Wiener Linien

Wien (OTS) - Die Wiener Linien laden am 14. Oktober zum großen Recruiting Day in der Hauptwerkstätte in Simmering ein, bei dem Interessierte die Möglichkeit haben, selbst eine Runde mit Bim oder Bus zu drehen und einen Blick hinter die Kulissen einer großen Werkstatt zu werfen. Bis zum 3. Oktober können sich Bewerber*innen unter wienerlinien.at/recruiting-day bereits ein fixes Bewerbungsgespräch sichern. Aber auch Spontanentschlossene können sich bei der Bewerbungsstation vor Ort bewerben und je nach Verfügbarkeit auch sofort ein Kennenlerngespräch ergattern.

Im Rahmen des Events bieten wir interessierten Medienvertreter*innen die Möglichkeit vor Ort mit Bewerber*innen sowie Wiener Linien Mitarbeiter*innen zum Thema Personalsuche zu sprechen. Wir bitten um Anmeldung bis 13. Oktober an presse@wienerlinien.at.

Alle Details zum Event:

14. Oktober 2023 von 11 bis 17 Uhr

Wiener Linien Hauptwerkstätte in der Awarenstraße 2, 1110 Wien

Anreise mit exklusiver Recruiting-Bim direkt von der U3 Enkplatz oder mit der S7 bis zur Station Kaiserebersdorf

Highlights: Bim & Bus selbst lenken, Führungen durch die Fahrzeug-Werkstätten der Wiener Linien, an „echten“ Gleisen schrauben oder mit Hilfe einer VR-Brille einen Stromabnehmer virtuell reparieren

Eintritt ab 18 Jahren möglich

Alle Infos zum Event unter wienerlinien.at/recruiting-day

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien Kommunikation

Carina Novy

Tel. 0664/78675525

carina.novy @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at