FPÖ – Ecker zu Nehammer-Video: Verhöhnung von armutsgefährdeten Menschen ist herablassend und einer Kanzlerpartei unwürdig

„Anstatt der lächerlichen ‚Spartipps‘ sollte die ÖVP endlich damit aufhören, die Bevölkerung weiter zu belasten“

Wien (OTS) - „Das Bild von armutsgefährdeten Menschen, Frauen und Alleinerziehenden, das Nehammer in diesem Video neuerlich zeichnet, ist menschenverachtend, herablassend, beschämend und einer Kanzlerpartei unwürdig“, so die freiheitliche Frauen- und Familiensprecherin NAbg. Rosa Ecker, MBA erzürnt und weiter: „Im Kreise seiner Parteikollegen verhöhnt ÖVP-Kanzler Nehammer armutsgefährdete Menschen, aber vor allem Frauen, Mütter und Alleinerziehende, die tagtäglich gegen die von der schwarz-grünen Regierung verursachten Teuerung kämpfen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Die widerlichen Ergüsse des Kanzlers sind der erneute Beweis dafür, wie die Volkspartei die Bevölkerung verhöhnt – und mittlerweile nicht nur in privaten Nachrichten, sondern schon öffentlich“, erinnerte Ecker an die Schmidt-Chats, in denen die Bevölkerung abwertend als „Pöbel“ und „Tiere“ bezeichnet wurden.



Ecker weiter: „Angefangen von Spartipps wie drei statt sechs Ballkleidern der ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner, über die Aussage der ÖVP-Opernball-Abgeordneten Großbauer, die meint, arme Kinder können sich von zwei Euro am Tag ja sechs Äpfel kaufen, um satt zu werden, bis hin zur ÖVP-Abgeordneten Baumgartner, die die Teuerung nur als ‚Gefühl‘ einstuft und sagt, die Bevölkerung bilde sich diese nur ein, reichen die Fehltritte namhafter ÖVP-Politiker. Anstatt lächerliche ‚Spartipps‘ zu geben, sollte die ÖVP endlich damit aufhören, die Bevölkerung weiter zu belasten. Die angekündigten mickrigen 60 Euro monatlich gegen die Kinderarmut sind noch immer nicht bei den Familien angekommen und durch die weiter steigende Inflation ohnehin schon verpufft. Und was macht ÖVP-Familien- und Frauenministerin Raab eigentlich beruflich? Diese Regierung kann nichts außer billige PR-Schmähs bringen, während sie die Österreicher weiter in die Armut treibt. Die ÖVP ist einer Kanzlerpartei unwürdig!“



„Nein, Herr Bundeskanzler, Hamburger und Pommes sind nicht die klassischen warmen Speisen, die Eltern ihren Kindern kredenzen wollen. Die Art und Weise, wie die Volkspartei über armutsgefährdete Menschen nicht nur denkt, sondern mittlerweile offen und laut spricht, ist einfach nur schäbig. Nehammer und seine elitären Parteikollegen leben offenbar in einer Parallelwelt und wissen längst nicht mehr, welche Sorgen und Ängste sie den Familien und Frauen in unserem Land bescheren“, hielt FPÖ-Frauen- und Familiensprecherin NAbg. Rosa Ecker abschließend fest.

