Venice TV Award für ORF-Übertragung des Neujahrskonzerts 2023

Gold in der Kategorie „Performing Arts“

Wien (OTS) - Neuerlicher Erfolg für eine ORF-TV-Kulturproduktion:

Nach der kürzlich preisgekrönten Dokumentation „Paganinis sagenhafte Saiten“ beim 60. Golden Prague International Television Festival wurde nun die ORF-Übertragung des Neujahrskonzerts 2023 bei den Venice TV Awards ausgezeichnet. Die von Michael Beyer mit 15 HD-Kameras inszenierte TV-Koproduktion von ORF und Wiener Philharmonikern erhält eine Goldtrophäe in der Kategorie „Performing Arts“ und setzt sich damit gegen weitere fünf Mitbewerber – u. a. aus Deutschland, Finnland und Japan – durch. Zu den in dieser – von insgesamt 19 – Kategorie nominierten Produktionen zählte auch „Das schlaue Füchslein“, eine Koproduktion von ORF III und Unitel in Zusammenarbeit mit dem MusikTheater an der Wien und den Vereinigten Bühnen Wien.

ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl: „Diese hohe Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung dafür, dass der ORF in Sachen Musikproduktion in der obersten Liga spielt – und dass wir auch bei traditionellen Ereignissen wie dem Neujahrskonzert stets auf der Suche nach Erneuerung sind. Die zukunftsweisende Gestaltung der TV-Ballette und vor allem des sogenannten Pausenfilms war offenbar die adäquate Ergänzung zur innovativen Programmdramaturgie des Konzerts, das 14 Erstaufführungen geboten hat. Dank und Gratulation an all unsere Partner!“.

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker erreichte am 1. Jänner 2023 dank der ORF-Übertragung weltweit wieder ein Millionenpublikum. Allein in Österreich verfolgten das bereits zum dritten Mal von Franz Welser-Möst dirigierte Kulturereignis in ORF 2 bis zu 1,237 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Schnitt genossen den (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil 1,191 Millionen bei einem Marktanteil von 59 Prozent. Der erste Part des international meistgesehenen Klassikevents, der wieder in mehr als 90 Ländern rund um den Globus gezeigt wurde, begeisterte bereits mit bis zu 974.000 Menschen bei einem Marktanteil von 57 Prozent begeistert.

Der 2018 ins Leben gerufene Venice TV-Award prämiert jährlich herausragende, qualitativ hochwertige Produktionen und wird unterstützt von IMZ (International Music + Media Centre), Egta (European Group of Television Advertising) und ACT (Association of Commercial TV). Zuletzt wurde der ORF 2021 für seine Übertragung der umjubelten Opernproduktion „Così fan tutte“ von den Salzburger Festspielen in Venedig ausgezeichnet. Auch damals führte Klassikroutinier Michael Beyer TV-Regie.

