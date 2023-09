Wien Energie erweitert größte Photovoltaik-Anlage Wiens

Zusätzliche 9334 Module für Photovoltaikanlage Schafflerhofstraße – Gesamtleistung wird um 5 Megawatt gesteigert – Fertigstellung ist mit Ende November geplant

Wien (OTS) - In der Schafflerhofstraße, im Bezirk Donaustadt, steht Wiens größte Photovoltaik-Freiflächenanlage. Wien Energie erzeugt mit der Anlage umweltfreundlichem Strom für umgerechnet rund 6.000 Wiener Haushalte pro Jahr. Nun erweitert Wien Energie die Photovoltaikanlage. Ab November versorgt Wiens größtes Solarkraftwerk zusätzlich umgerechnet 2.700 Wiener Haushalte mit grünem Strom. Das entspricht - gemeinsam mit der bisherigen Anlage - einer neuen Gesamtleistung von rund 17 Megawatt. Die jährliche CO2-Einsparung liegt damit bei rund 10.000 Tonnen. Dies gleicht rund 47.000 Autofahrten nach Bregenz und retour.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht das Wiener Energiesystem bis 2040 zu dekarbonisieren. Dafür brauchen wir eine schnelle Umstellung auf erneuerbare Energien. Eine Schlüsseltechnologie ist hierbei die Photovoltaik, die uns hilft, sauberen Strom aus der Sonne zu gewinnen. Mit der Erweiterung der Anlage Schafflerhofstraße werden künftig auf einen Schlag gleich 2.700 Haushalte mehr mit grünem Strom versorgt. Ein wichtiger Meilenstein für die Klimaneutralität in Wien“, betont Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke.

„Die Photovoltaik ist ein wichtiger Baustein zur Erreichung der Energiewende. Deshalb bauen wir nun die größte Photovoltaikanlage Wiens in der Schafflerhofstraße noch weiter aus. Wir investieren im mittleren, einstelligen Millionenbereich in die Erweiterung. Damit produzieren wir auf fünf Hektar – welches einer Fläche von etwa acht Fußballfeldern entspricht – ab November rund die Hälfte mehr umweltfreundliche Energie als zuvor mit der bisherigen Anlage“, so Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.

Umweltverträgliche und flächeneffiziente Freiflächenanlage

Die Photovoltaikanlage Schafflerhofstraße wurde auf einer ehemaligen Deponie der Stadt von Wien Energie in Zusammenarbeit mit der städtischen Müllabfuhr MA 48 und dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien (MA 49) errichtet. Die Anlage ist ein Vorzeigebeispiel für umweltverträgliche und flächeneffiziente Freiflächenanlagen: Während die klassisch nach Süden aufgeständerten Photovoltaikanlagen grünen Strom erzeugen, grasen zwischen den Modulen 150 Jura-Schafe. Diese dienen als natürliche Rasenmäher. Ein weiterer Teil der Anlage wurde als Agrar-Photovoltaik umgesetzt. Dabei kommen rund 400 vertikal errichtete, bifaziale Module zum Einsatz. Diese erzeugen auf zwei Seiten Energie und ermöglichen dazwischen landwirtschaftlich Anbau. Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur führt Wien Energie hier ein Forschungsprojekt durch.



Eckdaten Erweiterung Photovoltaikanlage Schafflerhofstraße:

Zusätzlich installierte Leistung: 5,13 MW

Modulanzahl: 9334

Fläche: 4,3 Hektar

Versorgte Haushalte: 2.700 Wiener Haushalte (Durchschnittshaushalt 2.000 kWh/Jahr)

Fertigstellung: November 2023

Eckdaten Gesamtanlage Schafflerhofstraße inklusive Erweiterung:

Installierte Leistung insgesamt: rund 17 MW

Modulanzahl: 34.960

Fläche: 16,8 Hektar

Versorgte Haushalte: 8.700 Wiener Haushalte (Durchschnittshaushalt 2.000 kWh/Jahr)



