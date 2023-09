10. Bezirk: Erntedank im „Tivoli“ im Böhmischen Prater

Wien (OTS) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ organisiert ein „Erntedankfest“ am Samstag, 30. September, und am Sonntag, 1. Oktober. Gefeiert wird im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) und an einigen Ständen (Markt-Zeiten: 11.00 bis 18.30 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office“) und E-Mail tivoliwien10@hotmail.com.

Das Musik-Programm am Samstag bestreiten der Austro-Pop-Sänger „UHRsprung“ (11.00 bis 14.30 Uhr) sowie die Kapelle „Sumawind“ (15.00 bis 18.00 Uhr), die volkstümliche Lieder, Schlager plus Rock-Hits vorträgt. Am Sonntag wird das Duo „Chamelle & Freddy Brix“ (11.00 bis 13.30 Uhr) mit Soul- und Pop-Stücken, Liedern aus Südafrika und heimischen Titeln aufwarten. Weiter geht das Beisammensein mit einem Konzert der Combo „Die Party Hirschen“ (14.00 bis 18.00 Uhr), die ihre Single „Tanzboden“ präsentiert und einen Klangbogen vom „Volksrock“ bis zum Evergreen spannt. Seine anderen Aktivitäten stellt der „Kulturverband Böhmischer Prater“ im Internet vor: www.boehmischer-prater.com.



Allgemeine Informationen:

Musiker „UHRsprung“: www.uhrsprung.at/

Gruppe „Sumawind“: www.sumawind.at/BAND/

Duo „Chamelle & Freddy Brix“: www.freddybrix.at/projeke/chamelle.html

Gruppe „Die Party Hirschen“: www.partyhirschen.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/



