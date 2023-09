„Bewusst gesund“ berichtet über familiäre Hypercholesterinämie und Brustkrebsvorsorge

Familiäre Hypercholesterinämie

Es gibt Familien, in denen sich Herzinfarkte oder Schlaganfälle bereits in jungen Jahren häufen, wie bei Thomas Hanauer. Er selbst brauchte bereits mit 37 Jahren seinen ersten Bypass. Der Grund:

familiäre Hypercholesterinämie. Diese Erbkrankheit führt schon in der Jugend zu erhöhten Blutfettwerten und zu Atherosklerose. In weiterer Folge steigt das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. In Österreich sind circa 30.000 Menschen betroffen, doch nur weniger als fünf Prozent wissen von ihrem Risiko. Dabei gibt es gute Therapien zum Schutz der Gefäße. Gestaltung: Steffi Zupan

Brustkrebsvorsorge

Der 1. Oktober ist der Internationale Brustkrebstag, der das öffentliche Bewusstsein für die Erkrankung bzw. deren Vorbeugung, Erforschung und Behandlung stärken soll. Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In Österreich erkranken jährlich rund 5.600 Frauen an Brustkrebs und etwa 1.600 sterben an den Folgen der Krankheit. Mittlerweile kann Brustkrebs in einem Stadium diagnostiziert werden, in dem er in mehr als 80 Prozent der Fälle heilbar ist und auch KI-gesteuerte Befundungsprogramme werden in der Mammografie genutzt. Manche Fachleute warnen vor Überdiagnosen vor allem bei älteren Frauen. In „Bewusst gesund“ beantwortet Univ.-Prof. Dr. Christian Singer aktuelle Fragen rund um das Thema Brustkrebs und Vorsorge.

Cancer Nurses

Krebserkrankungen werden dank guter Diagnostik immer öfter und immer früher entdeckt und auch die Krebstherapien werden ständig weiterentwickelt. So können die Spitalsaufenthalte verkürzt werden und die Behandlungen zum Teil ambulant erfolgen. Damit verändern sich in der Onkologie auch die Berufsbilder. Cancer Nurses sind speziell geschulte Pflegekräfte, die im Rahmen einer onkologischen Tagesklinik als fixe Ansprechpersonen von Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen fungieren. Diese Pflegekräfte stellen eine Art Lotsendienst durch die fordernde und oft verwirrende Welt der modernen Krebsbehandlung dar. Mit Cancer Nurses können Themen ausführlich besprochen werden, wofür das wechselnde Personal in der Tagesklinik zu wenig Zeit hat. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Herzstolpern

Es kommt häufig vor, dass das Herz kurz aus dem Rhythmus gerät. Herzstolpern kann unterschiedliche Ursachen haben. Kurzfristige Aufregung oder Stress können ebenso wie Erkrankungen für Extrasystolen verantwortlich sein. Überfunktion der Schilddrüse, Störung der Reizleitung oder Magnesium-Kaliummangel können das Herz aus dem Rhythmus bringen. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn gibt Tipps, was man selbst für einen regelmäßigen Herzschlag tun kann und welche Medikamente helfen können.

Unter Strom – kleinste Muskeln gezielt trainieren

Schmerzen in der Schulter kennen die Beachvolleyballerinnen Ronja und Dorina Klinger nur zu gut. Durch Über- und Fehlbelastungen wurden die Außenrotatoren geschwächt, Schmerzen beim Aufschlag waren die Folgen. Ein Schulterschrittmacher kann hier helfen, Muskeln wieder richtig anzusteuern. Mit Elektrostimulation während des Trainings werden gezielt die geschwächten Muskeln stimuliert und so die Bewegungsabläufe optimiert. Mit dem sogenannten „Shoulder Pace Maker“ wollen die Klinger-Schwestern topfit für die Beachvolleyball-WM in Mexiko werden. Gestaltung: Steffi Zupan

