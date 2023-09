Walter Sittler in „Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“ am 1. Oktober in ORF 2

ORF-Premiere für zweite Folge der Krimi-Reihe um 20.15 Uhr; aus Österreich mit dabei: Schauspieler Dominik Maringer

Wien (OTS) - Das Ermittlerteam am Bodensee ist wieder im Einsatz: Die ORF-Premiere „Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“ am Sonntag, dem 1. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 ist der zweite Fall der TV-Krimi-Reihe. An der Seite von Walter Sittler als pensionierter Kommissar Robert Anders versuchen Nurit Hirschfeld als Polizeiobermeisterin Annika Wagner und Österreich-Export Dominik Maringer als ihr Kollege Martin Keller den Mord an einer Transsexuellen, die nach vielen Jahren in ihren Heimatort zurückgekehrt ist, aufzuklären. Unter der Regie von Felix Karolus und nach dem Drehbuch von Myriam Utz und Andreas Karlström spielen in der ORF/ZDF-Koproduktion auch Gerhard Wittmann, Ilonka Petruschka, Nicole Marischka, Murali Perumal, Hedi Kriegeskotte, Paul Herwig und viele andere.

Fortsetzung folgt! Derzeit wird bereits der dritte Fall für den pensionierten Kommissar gedreht: Am 17. Oktober starten die Arbeiten am Set zur Episode „Der Kommissar und der See: In besseren Kreisen (AT)“.

Mehr zum Inhalt von „Der Kommissar und der See: Narrenfreiheit“:

In seinem neuen Zuhause am Bodensee findet Alt-Komissar Robert Anders (Walter Sittler) nur schwer Anschluss zu den Dorfbewohnern. In einem überfüllten Lokal trifft er auf die die Transsexuelle Kaja Johansen (Ilonka Petruschka), die nach langer Zeit in ihren Heimatort zurückgekehrt ist und an diesem Abend von Gästen belästigt wird. Tags darauf wird ihre Leiche aus dem Narrenbrunnen geborgen – dort strafen die „Schellengeister“ zur Fastnacht traditionell all jene ab, die ihre Regeln ignorieren. Ohne offiziellen Auftrag, aber mit dem Segen von Polizeiobermeisterin Annika Wagner (Nurit Hirschfeld) und deren Kollegen Martin Keller (Dominik Maringer), beginnt Anders Nachforschungen anzustellen.

