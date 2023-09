Oscars 2024: VERA ist der österreichische Kandidat für die 96. Academy Awards

Die Expert:innen-Jury schickt Tizza Covis und Rainer Frimmels sensibles fiktionales Portrait ins Rennen um die Auszeichnung Bester Internationaler Film

Wien (OTS) - Der von Tizza Covis und Rainer Frimmels Produktionsfirma Vento Film als österreichische Alleinproduktion hergestellte Spielfilm VERA geht für Österreich ins Oscar-Rennen 2024. Die Produktion wurde von einer unabhängigen, aus Vertreter:innen der Filmwirtschaft und der Filmschaffenden bestellten Jury als Österreichs Kandidat für die Kategorie Bester Internationaler Film („Auslandsoscar“) ausgewählt. Das teilte der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Donnerstag, den 28. September 2023, in Wien mit.

VERA ist ein filmisches Statement, das durch Originalität und seine künstlerische Kraft besticht; inspiriert vom Leben der Schauspielerin Vera Gemma verwebt der Film das Portrait einer mondänen Frau mit den gnadenlosen sozialen Wirklichkeiten einer Großstadt.

Tizza Covi und Rainer Frimmel haben in VERA ihr erzählerisches Genre am schmalen Grat zwischen Fiktion und Realität sensibel und präzise auf den Punkt gebracht. VERA blickt in die Seele und auf das außergewöhnliche Leben einer Frau, die in einem glamourösen Umfeld aufwuchs und in Rom ihren Weg im Schatten ihres berühmten Vaters geht. Dieses fiktionale, aber zugleich persönliche und intime Portrait erzählt von einer Frau, die trotz aller Enttäuschungen ihres Lebens immer noch für die Liebe kämpft. Es verweist auf die Licht- und Schattenseiten des Filmbusiness und ist zugleich eine Hommage an das Kino selbst.

Die Hauptrolle wird von Vera Gemma mit psychologischer Tiefe und Ehrlichkeit gespielt. Sie wurde für ihre Leistung anlässlich der Filmfestspiele von Venedig 2022 in der Sektion Orizzonti mit dem Preis für die Beste Schauspielerin ausgezeichnet. VERA wurde auf über 50 nationalen und internationalen Festivals gezeigt und in maßgeblichen Kategorien mit mehr als 10 Preisen prämiert. VERA gewann bei den Filmfestspielen von Venedig 2022 in der Sektion Orizzonti über den Schauspielpreis hinaus auch den Preis für Beste Regie. In Österreich wurde VERA beim Österreichischen Filmpreis 2023 in drei Kategorien ausgezeichnet: Bester Spielfilm, Beste Regie und Bester Schnitt. Bei der Diagonale holte der Film den Großen Diagonalepreis für den Besten Spielfilm.

Aus der Jurybegründung: „Tizza Covi und Rainer Frimmel zeigen einen Film, der das Publikum bewegt. VERA schafft ein eigenes Genre und zeichnet sich durch Internationalität, Authentizität und Wahrhaftigkeit aus. Den Zuschauer:innen wird eine außergewöhnliche Person nähergebracht, wir erhalten damit Einblicke in eine Welt, deren Glanzzeiten wir erahnen, deren Schattenseiten wir hautnah miterleben. Der in einem minimalen Team gedrehte Film erzählt mit reduzierten Mitteln eine vielschichtige Geschichte über ein sehr heutiges Thema. Die kreative Umsetzung ist anspruchsvoll, besticht durch Originalität, Eigenwilligkeit sowie künstlerische Kraft und gibt damit ein viel beachtetes filmisches Statement ab.“

VERA

Von: Tizza Covi und Rainer Frimmel

Produziert von: Vento Film Productions GmbH

Produzent:innen: Tizza Covi und Rainer Frimmel

Hergestellt mit österreichischer Unterstützung von: Österreichisches Filminstitut, Filmstandort Austria, Stadt Wien, ORF (Film/Fernseh-Abkommen)

Drehbuch: Tizza Covi

Regie: Tizza Covi, Rainer Frimmel

Kamera: Rainer Frimmel

Schnitt: Tizza Covi

Original-Ton: Tizza Covi

Sound Design: Manuel Grandpierre

Mit: Vera Gemma, Walter Saabel, Asia Argento, Manuel De Palmer

Die Welturaufführung von VERA erfolgte am 1. September 2022 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig 2022. Am 20. Oktober 2022 eröffnete VERA die 60. Viennale. Der österreichische Kinostart erfolgte am 6. Jänner 2023 in Wien.

Den Kinoverleih von VERA für Österreich übernahm Stadtkino Filmverleih. Für den Weltvertrieb ist Be For Films zuständig.

Nach LA PIVELLINA im Jahr 2011 wird zum zweiten Mal ein Film des Regieduos Tizza Covi und Rainer Frimmel für das Rennen um den „Auslandsoscar“ ausgewählt.

Die 96. Academy Awards finden am 10. März 2024 im Dolby Theatre in Los Angeles statt.

Die Oscar-Shortlists werden am 21. Dezember 2023 veröffentlicht, am 23. Jänner 2024 werden daraus die Nominierten bekanntgegeben. (PWK321/HSP)

