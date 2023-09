„Tag der offenen Wirtshaustür“ am 30. September

Freier Eintritt in zehn niederösterreichische Bühnenwirtshäuser

St.Pölten (OTS) - Die Bühnenwirtshäuser Niederösterreich, ein Verein engagierter Bühnenwirtinnen und –wirte, die neben Kulinarik in Zusammenarbeit mit lokalen Kulturvereinen rund 400 Veranstaltungen -Konzerte, Kabarett, Theater, Filmabende, Lesungen, Vorträge, Diskussionsabende und Kindertheater - für 50.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr bieten, laden am Samstag, 30. September, erstmals zu einem „Tag der offenen Wirtshaustür“. Insgesamt stehen an diesem Tag in zehn Bühnenwirtshäusern bei freiem Eintritt zehn Veranstaltungen vom Kabarett über ein Dialekt-Konzert bis zum musikalischen Frühschoppen auf dem Programm.

„Der ‚Tag der offenen Wirtshaustür‘ ist eine Möglichkeit, im ganzen Land Künstlerinnen und Künstler hautnah zu erleben und sich von uns Wirten kulinarisch verwöhnen zu lassen. Auch wenn man nicht alle zehn Acts besuchen kann, ein Bühnenwirtshaus ist sicher in Ihrer Nähe. Besuchen Sie uns dieses Jahr bei freiem Eintritt, wir freuen uns auf Sie“, meint dazu die Obfrau der Bühnenwirtshäuser, Edda Mayer-Welley.

So tritt im Alten Depot in Mistelbach mit dem Nino aus Wien der „Bob Dylan vom Praterstern“ auf, interpretiert das Trio Peter Dürr, Wilfried Modlik und Andi Hadl im Ausklang in Horn Songs von Johnny Cash, Chuck Berry, John Fogerty u. a., singen in der babü in Wolkersdorf Meister Grössing & seine Homöopathen Texte im Weinviertler Dialekt, bestreitet Johannes Potmesil in Bauers Bühne in Obersiebenbrunn einen Kabarettabend und präsentiert die Tenorsaxofonistin Swantje Lampert im Trio mit Karl Hodas und Christian Eberle im Club Epicur in Klosterneuburg ihr neues Album „Phönix“.

Im Gwölb in Korneuburg kombinieren Die Donaukarpfen Musik aus den 1960er-Jahren bis heute mit Texten im Weinviertler und Wiener Dialekt, in der Lössiade in Absdorf zeigt sich Gerald Fleischhacker in seinem neuen Solo-Programm „Lustig“, in der Bühne Mayer in Mödling geht es bereits um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit Jimmy Schlager sowie Fassanstich, Oktoberfestbier, Stelz'n und Weißwurst los, im Syrnau in Zwettl erinnert The (Lonely) Single Swinger Band an den 2005 verstorbenen Jazzgitarristen Harry Pepl, und in der VereinsMAYERbühne im Gasthaus Mayer in Rekawinkel singen Jimmy Schlager und Chris Heller ihre „Lieder ohne Ende“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen unter www.buehnenwirtshaeuser.at.

