Morawa Buchhandlung Auhofcenter – Re-Opening am 2.10.2023

„Wir sind übersiedelt“ heißt es bei der Morawa Buchhandlung Auhofcenter im Westen von Wien. Am 2. Oktober eröffnet die neue Filiale gleich nebenan mit einem neuen Shop-Konzept.

Wien (OTS) - Ein modernes Storekonzept mit skandinavischem Innendesign und eine Bücherwelt für alle Sinne sind der Rahmen für das Einkaufserlebnis beim neuen Morawa Buchshop. Auf einer Gesamtfläche von 540 m² wird das Buch zum Star, den über 30.000 Bücher warten darauf entdeckt zu werden. Das Sortiment ist noch größer, handverlesen und auf Kundenwünsche abgestimmt.

„ Wir haben uns für das Auhofcenter besonders ins Zeug gelegt, um unseren anspruchsvollen Kundinnen und Kunden ein besonderes Erlebnis zu bieten “, sagt Klaus Magele, Geschäftsführer des Morawa Bucheinzelhandels.

Skandinavisches Design trifft auf eine Bücher-Erlebniswelt

Mit dem neuen Innendesign führen klare Linien durch die unzähligen Genres und bieten in jedem Bereich viele unterschiedliche Elemente zum Wohlfühlen, Platzfinden, zur Inspiration, zum Entdecken oder setzen Kaufimpulse. Aus dem Alltag aussteigen und in die Geschichten eintauchen, dazu lädt das Interieur ein und im besten Fall bleibt die Zeit stehen, wenn der frische Duft von Büchern in die Nase steigt.

Die Kinderabteilung wurde um 20 % vergrößert und bietet nun noch mehr Angebot für junge Leserinnen und Leser. Zudem wurde das Jugendbuchsortiment erweitert, vor allem mit Mangas, Comics und englischsprachiger Literatur. Gemütliche Loungebereiche sorgen für komfortable Lesezonen. Neben der klassischen Literatur wurde das Non-Book Angebot erweitert mit umfangreichen Geschenk- und Dekorationsartikel, Billets, Grusskarten, Geschenken sowie Geschenkverpackungen, Spielen und vielem mehr. Zusätzlich wurde ein Lotto-Toto-Annahmeservice im Geschäft integriert.

Gabriele Rieke, Filialleiterin des Morawa Buchshops und ihr engagiertes Team laden herzlich ein, den neuen Morawa-Buchshop zu besuchen und ihn als Treffpunkt für Leserinnen und Leser der Stadt zu nutzen.

Investition in die Zukunft

Das Familienunternehmen Morawa mit einer traditionsreichen Geschichte bis ins Jahr 1877 zurückreichend, investierte heuer bereits mehr als eine Million Euro in neue Buchhandlungen. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Modernisierung und Nachhaltigkeit. Im Online-Shop auf www.morawa.at findet man das erweiterte Angebot mit über 8,5 Mio Titeln.

Re-opening Morawa Buchshop im Auhofcenter

Am 2. Oktober eröffnet der Morawa Buchshop im neuen Design mit einem umfangreichen Buchsortiment und einer handverlesenen Auswahl an Literatur für Jung und Alt.

Datum: 02.10.2023, 09:00 - 20:00 Uhr

Ort: Auhofcenter, im 1. OG

Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Fr. Gabriele Rieke

Morawa Buch und Medien

Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien.

Telefon: +43 1 5772385

E-Mail: gabriele.rieke @ morawa.at