VP-Mahrer ad Hietzing: Johanna Sperker als neue Bezirksvorsteherin designiert

Wien (OTS) - Nach dem Rücktritt von Bezirksvorsteherin Silke Kobald, wurde gestern Abend Johanna Sperker, im Bezirksparteivorstand, zur neuen designierten Bezirksvorsteherin für den 13. Wiener Gemeindebezirk gewählt.

Dazu der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer: „Ich gratuliere Johanna Sperker herzlich zu ihrer Wahl zur designierten Bezirksvorsteherin. Die Zukunft der Hietzinger Bevölkerung liegt bei ihr in den besten Händen.“



Unermüdlicher Einsatz für Hietzing und Wien



Die scheidende Bezirksvorsteherin Silke Kobald hinterlässt nach ihrem Rücktritt ein großes Erbe in Hietzing, das von ihrer Hingabe und ihrem Einsatz für die Hietzingerinnen und Hietzinger zeugt. „Silke Kobald hat mit ihrem jahrelangen Einsatz Hietzing und Wien geprägt. Dafür danke ich ihr sehr herzlich. Für die Zukunft werden die Hietzingerinnen und Hietzinger mit Johanna Sperker auch in den kommenden Jahren eine starke Stimme für ihre Anliegen im Bezirk haben“, so Mahrer abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at