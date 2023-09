Regionale Mitarbeiter- und Fachkräfteinitiative im Piestingtal

LH Mikl-Leitner: „Initiative zeigt neue, effektive Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf, die wirtschaftlich ein großes Potenzial birgt“

St.Pölten (OTS) - Im Wettbewerb um die besten Kräfte am Arbeitsmarkt braucht es gemeinsame Anstrengungen und neue, zeitgemäße Konzepte. Die LEADER-Region Niederösterreich Süd und die Gemeinden des Piestingtales starten daher ein Projekt, um die gesamte Region als Arbeitsmarkt attraktiver zu machen. Mit einer gemeinsamen regionalen Mitarbeitermarke inklusive Online-Auftritt und anderen zielorientierten Maßnahmen sollen die Unternehmen der Region als moderne und interessante Arbeitgeber präsentiert werden. „Die Initiative zeigt neue, effektive Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf, die wirtschaftlich ein großes Potenzial birgt“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erfreut.

Erklärtes Projektziel ist es, bis Ende 2024 eine regionale Marke für Unternehmen und deren Beschäftigten zu schaffen sowie Benefits anzubieten, darunter etwa Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten, Infrastruktur und Nahversorgung sowie Sport- und Freizeitaktivitäten. „Die Förderung der gesamten wirtschaftlichen und kommunalen Entwicklung des Piestingtales sowie die Optimierung eines stärkeren Identitäts- und Gemeinschaftsgefühls stehen im Mittelpunkt des Projekts. Damit soll die Region auch als attraktiver Arbeitsmarkt aufgewertet werden“, betont Bürgermeister Josef Laferl, Obmann LEADER-Region Niederösterreich Süd.

Unterstützung findet die regionale Mitarbeiter- und Fachkräfte-Initiative auch durch das aktive Mitwirken der acht Piestingtalgemeinden – die Schulen des Piestingstales und Institutionen wie WKO und AMS sind ebenso in das Projekt eingebunden. Die Umsetzung erfolgt durch den Personal- und Unternehmensentwickler Sepp Vollmer.

Vorgesehen sind eine Professionalisierung der Recruiting-Prozesse und die Entwicklung von modernen Recruiting-Modellen. Schwerpunkte sind außerdem der Aufbau von Unternehmensnetzwerken, Ausbildungsprogramme sowie Imagestärkung der Lehrberufe. Neben der Bewerbung und Vorstellung des Projekts werden in unterschiedlichen Betrieben Bedarfsermittlungen und Datensammlungen durchgeführt. Auf Basis der Ergebnisse sollen im Anschluss bedürfnisorientierte Angebote entstehen und ein Employer & Employee-Branding entwickelt werden. „Mit ca. 15 ausgewählten Pilotbetrieben unterschiedlicher Größen und Branchen werden Maßnahmen entwickelt, die sich in weiterer Folge in allen Betrieben umsetzen lassen“, so Bürgermeister Christian Wagner, Obmann der Interessensgemeinschaft der Gemeinden des Piestingtales. Um die Maßnahmen zielgerichtet und anschaulich zu kommunizieren, sind eine Imagebroschüre für Unternehmen und Gemeinden, Imagefilme sowie eine regionale Homepage geplant.

Die LEADER-Region Niederösterreich Süd hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beschlossen.

Weitere Informationen: ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, Markus Steinmaßl, T: +43 2742 9000-19619, M:

m.steinmassl@ecoplus.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse